Лечение CoViD-19 не стало менее эффективным за прошедшие полтора года пандемии, заявили Лайфу практикующие врачи. Напомним, ранее о проблемах с терапией пациентов сообщил главный врач ГКБ № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

— Есть ощущение, что меняется вирус. Проверенные методы лечения этого гипервоспаления или, как мы говорим, "цитокиновые бури", в последнее время периодически мы видим неуспехи терапии, что заставляет задуматься о том, что вирус за эти полтора года несколько тоже изменил своё лицо, мутировал, — сказал он в эфире радио "Эхо Москвы".

Пульмонолог Дорожной клинической больницы имени Н.А. Семашко Вячеслав Овечкин отметил, что в своей практике не наблюдает такой тенденции.

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

— Да, сейчас пациенты в стационаре стали тяжелее, но это можно связывать и с тем, что скорая помощь госпитализирует только тяжёлых пациентов. Сказать, что терапия цитокинового шторма неэффективна, я не могу. Препараты так же работают, как и работали. Да, они работают не у всех, не у всех получается заблокировать цитокиновый шторм, у части людей возникают осложнения, возникает сепсис на фоне блокировки иммунитета, но мы это видели и в самом начале пандемии, поэтому я взглядов товарища Проценко не разделяю, — сказал он.

Такого же мнения придерживается доктор медицинских наук Антон Ершов.

— Скорее всего, к нему сейчас попадают наиболее тяжёлые случаи. Раньше ведь как только ковид, мы чуть ли не всех сразу везли в стационар. Попадали и лёгкие, и средней степени тяжести. Сейчас такой паники нет, поэтому сейчас, вероятно, к Проценко попадают в основном сложные случаи, которые и раньше были, просто сейчас процент этих сложных случаев у него в клинике, скорее всего, увеличился из-за более грамотной маршрутизации, — предполагает он.

А что насчёт мутаций?

По мнению пульмонолога Вячеслава Овечкина, о них пока слишком мало достоверной информации, поскольку лишь немногие лаборатории проводят генетический анализ SARS-Cov-2.

Фото © Shutterstock

— Считается, по последним данным, что "британский" штамм более заразен, чем привычный "китайский". Но какой-то большой доказательной базы для этого нет, сказать, что это достоверно установлено, мне кажется, нельзя, — говорит врач.

Антон Ершов в свою очередь поделился собственными данными о мутациях коронавируса, собранными за время пандемии. Эти данные говорят о том, что видоизменения действительно есть, но для иммунитета они не имеют никакого значения.

— Иммунной системе всё равно, какая там мутация в вирусе. Все эти мутации имеют значение только для средств массовой информации. То есть это информация для СМИ, но не для профессионалов. Это только, чтобы поднять хайп. Все те мутации, которые выявлены у коронавируса, — "индийский" штамм, "китайский" штамм первоначальный, "британский", кто-то уже говорит про "американский", кто-то будет потом говорить про "африканский", поверьте, все они для иммунной системы одно и то же, — уверен доктор медицинских наук.

Врач пояснил, что мутации могут играть роль только тогда, когда они касаются двух важнейших составных частей коронавирусной частицы — S-белка и N-белка. Напомним, S-белок известен как "шип" (Spike), с его помощью вирус присоединяется к клетке-жертве и проникает внутрь неё. N-белок защищает вирусную РНК и участвует в репликации, то есть в сборке новых патогенных частиц.

— Это громадные белки, которые под воздействием мутаций сейчас не изменяются, и маловероятно, что они изменятся когда-либо под воздействием мутаций, — заверил Антон Ершов.

Он также посетовал на довольно частое и "абсолютно безграмотное" сравнение мутаций коронавируса с мутациями вируса гриппа. Врач подчеркнул, что в гриппозной частице действительно видоизменяются ключевые белки, и это делает инфекцию более опасной.

— К коронавирусу это не относится! Все мутации, которые в нём происходят, не связаны с S-белком. Если бы у нас появились новые виды S-белка (не фрагменты) — S-белок-1, S-белок-2, S-белок-3 — и мы могли бы сказать, что эта мутация вызвала изменение S-белка, тогда — да, но такого не происходит, — объясняет медик.

Фото © Shutterstock

Ершов добавил, что полностью согласен с призывом главного врача ГКБ № 40 к скорейшей вакцинации как можно большего числа россиян. Доктор медицинских наук считает, что для этого придётся проводить более твёрдую государственную политику по примеру зарубежных стран, где вакцинация идёт более успешно.