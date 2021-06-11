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Коронавирус-мутант уже в России: Врачи рассказали, как изменилась болезнь

По словам практикующих специалистов, ситуация со стационарным лечением коронавируса действительно несколько изменилась за время пандемии, но с мутациями это не связано.

11 июня, 15:03
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Лечение CoViD-19 не стало менее эффективным за прошедшие полтора года пандемии, заявили Лайфу практикующие врачи. Напомним, ранее о проблемах с терапией пациентов сообщил главный врач ГКБ № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

Есть ощущение, что меняется вирус. Проверенные методы лечения этого гипервоспаления или, как мы говорим, "цитокиновые бури", в последнее время периодически мы видим неуспехи терапии, что заставляет задуматься о том, что вирус за эти полтора года несколько тоже изменил своё лицо, мутировал,сказал он в эфире радио "Эхо Москвы".

Пульмонолог Дорожной клинической больницы имени Н.А. Семашко Вячеслав Овечкин отметил, что в своей практике не наблюдает такой тенденции.

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Да, сейчас пациенты в стационаре стали тяжелее, но это можно связывать и с тем, что скорая помощь госпитализирует только тяжёлых пациентов. Сказать, что терапия цитокинового шторма неэффективна, я не могу. Препараты так же работают, как и работали. Да, они работают не у всех, не у всех получается заблокировать цитокиновый шторм, у части людей возникают осложнения, возникает сепсис на фоне блокировки иммунитета, но мы это видели и в самом начале пандемии, поэтому я взглядов товарища Проценко не разделяю, — сказал он.

Такого же мнения придерживается доктор медицинских наук Антон Ершов.

— Скорее всего, к нему сейчас попадают наиболее тяжёлые случаи. Раньше ведь как только ковид, мы чуть ли не всех сразу везли в стационар. Попадали и лёгкие, и средней степени тяжести. Сейчас такой паники нет, поэтому сейчас, вероятно, к Проценко попадают в основном сложные случаи, которые и раньше были, просто сейчас процент этих сложных случаев у него в клинике, скорее всего, увеличился из-за более грамотной маршрутизации, — предполагает он.

А что насчёт мутаций?

По мнению пульмонолога Вячеслава Овечкина, о них пока слишком мало достоверной информации, поскольку лишь немногие лаборатории проводят генетический анализ SARS-Cov-2.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Считается, по последним данным, что "британский" штамм более заразен, чем привычный "китайский". Но какой-то большой доказательной базы для этого нет, сказать, что это достоверно установлено, мне кажется, нельзя, — говорит врач.

Антон Ершов в свою очередь поделился собственными данными о мутациях коронавируса, собранными за время пандемии. Эти данные говорят о том, что видоизменения действительно есть, но для иммунитета они не имеют никакого значения.

Иммунной системе всё равно, какая там мутация в вирусе. Все эти мутации имеют значение только для средств массовой информации. То есть это информация для СМИ, но не для профессионалов. Это только, чтобы поднять хайп. Все те мутации, которые выявлены у коронавируса, — "индийский" штамм, "китайский" штамм первоначальный, "британский", кто-то уже говорит про "американский", кто-то будет потом говорить про "африканский", поверьте, все они для иммунной системы одно и то же, — уверен доктор медицинских наук.

Врач пояснил, что мутации могут играть роль только тогда, когда они касаются двух важнейших составных частей коронавирусной частицы — S-белка и N-белка. Напомним, S-белок известен как "шип" (Spike), с его помощью вирус присоединяется к клетке-жертве и проникает внутрь неё. N-белок защищает вирусную РНК и участвует в репликации, то есть в сборке новых патогенных частиц.

Это громадные белки, которые под воздействием мутаций сейчас не изменяются, и маловероятно, что они изменятся когда-либо под воздействием мутаций, — заверил Антон Ершов.

Он также посетовал на довольно частое и "абсолютно безграмотное" сравнение мутаций коронавируса с мутациями вируса гриппа. Врач подчеркнул, что в гриппозной частице действительно видоизменяются ключевые белки, и это делает инфекцию более опасной.

К коронавирусу это не относится! Все мутации, которые в нём происходят, не связаны с S-белком. Если бы у нас появились новые виды S-белка (не фрагменты) — S-белок-1, S-белок-2, S-белок-3 — и мы могли бы сказать, что эта мутация вызвала изменение S-белка, тогда — да, но такого не происходит, — объясняет медик.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Ершов добавил, что полностью согласен с призывом главного врача ГКБ № 40 к скорейшей вакцинации как можно большего числа россиян. Доктор медицинских наук считает, что для этого придётся проводить более твёрдую государственную политику по примеру зарубежных стран, где вакцинация идёт более успешно.

Нужно аккуратно, правильно и эпидемиологически обоснованно ограничивать возможности невакцинированных. Израиль так сделал, Германия так сделала, США так сделали. И параллельно надо давать привилегии тем, кто провакцинировался. Но притом обязательно нужно учитывать, что некоторые люди при всём желании по медицинским показаниям не могут привиться, — отметил врач.

"Не 10, а все 20 тысяч заболевших в сутки": Врач раскрыл истинные масштабы третьей волны ковида в России

"Не 10, а все 20 тысяч заболевших в сутки": Врач раскрыл истинные масштабы третьей волны ковида в России

Авторы
Адель Романенкова
Адель Романенкова

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