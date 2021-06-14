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"Мегаспорт" могут закрыть на три месяца за нарушения на концерте группы "Звери"

Зрители не соблюдали социальную дистанцию, а также пренебрегали использованием масок и перчаток. На представителей администрации заведения в ближайшее время будет составлен протокол.

14 июня, 09:20

Фото © ТАСС / Анна Салынская

Концерт группы "Звери" на столичной арене "Мегаспорт". Видео © Соцсети

Дворец спорта "Мегаспорт" могут закрыть на 90 суток после концерта группы "Звери", на котором были допущены грубые нарушения антиковидных мер. Об этом сообщает Объединение административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ).

"В ходе ежедневных рейдов сотрудниками ОАТИ и полиции были выявлены большие очереди людей и несоблюдение социального дистанцирования на подходах к дворцу спорта "Мегаспорт", в котором проводился концерт группы "Звери", — сказал журналистам замначальника столичного ОАТИ Дмитрий Воронков.

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Кроме того, специалистами был произведён мониторинг публикаций в Интернете, отметил инспектор. По его словам, зрители не соблюдали социальную дистанцию и не использовали маски и перчатки. Воронков подчеркнул, что представители администрации "Мегаспорта" будут вызваны в ОАТИ для составления протокола.

За вышеперечисленные нарушения заведению грозит штраф до 300 тысяч рублей. А если подтвердится тот факт, что во время концерта был нанесён вред здоровью людей, то сумма взыскания вырастет до одного миллиона рублей (либо же деятельность арены будет приостановлена на срок до 90 суток).

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Ранее Лайф сообщал, что концертный зал Music Media Dome могут закрыть на 90 суток после концерта рэп-дуэта HammAli & Navai. На мероприятии также были нарушены антиковидные меры. Обо всех выявленных нарушениях в ближайшее время будет доложено в Роспотребнадзор.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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