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На повышение окладов космонавтов выделили более 127 миллионов рублей

Денежные средства из резервного фонда направят в Центр подготовки космонавтов, который выплачивает зарплаты исследователям космоса.

14 июня, 09:41
<p>Фото © ФГБУ <a href="http://www.gctc.ru/main.php?id=102" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина"</a></p>

Фото © ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина"

На повышение окладов российских космонавтов выделили 127,4 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сказано на сайте кабмина.

Из резервного фонда деньги направят в Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, который выплачивает зарплаты исследователям космоса. Они складываются из должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат.

  • Оклад кандидатов в космонавты увеличится с 60 900 до 129 500 рублей в месяц.
  • Космонавтов — с 63 800 до 135 800 рублей.
  • Совершивших полёт в космос — с 69 600 до 139 200 рублей.
  • Инструкторов-космонавтов — с 88 400 до 165 900 рублей.
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Российские космонавты после повышения зарплат будут получать более полумиллиона рублей в месяц

Ранее Лайф писал, что в День космонавтики президент РФ Владимир Путин предложил увеличить оклады российских космонавтов на 50%, а кандидатов в космонавты — на 70%. Об этом глава государства заявил на совещании по развитию ракетно-космической отрасли. Он также заверил, что повышение зарплаты отразится и на надбавках.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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