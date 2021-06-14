На повышение окладов космонавтов выделили более 127 миллионов рублей

Из резервного фонда деньги направят в Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, который выплачивает зарплаты исследователям космоса. Они складываются из должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат.

Ранее Лайф писал, что в День космонавтики президент РФ Владимир Путин предложил увеличить оклады российских космонавтов на 50%, а кандидатов в космонавты — на 70%. Об этом глава государства заявил на совещании по развитию ракетно-космической отрасли. Он также заверил, что повышение зарплаты отразится и на надбавках.