На повышение окладов космонавтов выделили более 127 миллионов рублей
Денежные средства из резервного фонда направят в Центр подготовки космонавтов, который выплачивает зарплаты исследователям космоса.
Фото © ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина"
На повышение окладов российских космонавтов выделили 127,4 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сказано на сайте кабмина.
Из резервного фонда деньги направят в Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, который выплачивает зарплаты исследователям космоса. Они складываются из должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат.
- Оклад кандидатов в космонавты увеличится с 60 900 до 129 500 рублей в месяц.
- Космонавтов — с 63 800 до 135 800 рублей.
- Совершивших полёт в космос — с 69 600 до 139 200 рублей.
- Инструкторов-космонавтов — с 88 400 до 165 900 рублей.
Ранее Лайф писал, что в День космонавтики президент РФ Владимир Путин предложил увеличить оклады российских космонавтов на 50%, а кандидатов в космонавты — на 70%. Об этом глава государства заявил на совещании по развитию ракетно-космической отрасли. Он также заверил, что повышение зарплаты отразится и на надбавках.
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