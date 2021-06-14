НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Фонтан в Женеве подсветят цветами флагов РФ и США в день встречи Путина и Байдена

Специальное освещение будет включено с наступлением ночи. Оно проработает до четырёх утра, отметили в центре промышленных услуг города.

14 июня, 10:48
<p>Фонтан Же-До. Фото © Shutterstock</p>

Фонтан Же-До. Фото © Shutterstock

Знаменитый фонтан Же-До в Женеве будет окрашен в цвета российского и американского флагов в день встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря женевского центра промышленных услуг (SIG), который заведует фонтаном.

"В день саммита фонтан будет подсвечен в цвета российского и американского флагов с наступлением ночи и до четырёх утра", — сообщила собеседница агентства.

Лидеры стран НАТО проконсультируются с Байденом перед его саммитом с Путиным

Лидеры стран НАТО проконсультируются с Байденом перед его саммитом с Путиным

Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Саммит состоится на вилле "Ла Гранж".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1