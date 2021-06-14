Фонтан в Женеве подсветят цветами флагов РФ и США в день встречи Путина и Байдена
Специальное освещение будет включено с наступлением ночи. Оно проработает до четырёх утра, отметили в центре промышленных услуг города.
Фонтан Же-До. Фото © Shutterstock
Знаменитый фонтан Же-До в Женеве будет окрашен в цвета российского и американского флагов в день встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря женевского центра промышленных услуг (SIG), который заведует фонтаном.
"В день саммита фонтан будет подсвечен в цвета российского и американского флагов с наступлением ночи и до четырёх утра", — сообщила собеседница агентства.
Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Саммит состоится на вилле "Ла Гранж".
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