Фонтан в Женеве подсветят цветами флагов РФ и США в день встречи Путина и Байдена

Знаменитый фонтан Же-До в Женеве будет окрашен в цвета российского и американского флагов в день встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря женевского центра промышленных услуг (SIG), который заведует фонтаном.

"В день саммита фонтан будет подсвечен в цвета российского и американского флагов с наступлением ночи и до четырёх утра", — сообщила собеседница агентства.