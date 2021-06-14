"Не теряю надежду": Джонсон заявил о желании Великобритании улучшить отношения с Россией
Однако в настоящее время сложившаяся ситуация разочаровывает, подчеркнул премьер-министр. По его словам, Москве необходимо "изменить манеру поведения".
Борис Джонсон. Фото © ТАСС / ЕРА
Лондон хочет улучшения отношений с Москвой, но пока сложившаяся ситуация разочаровывает. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
"Я не теряю надежду, что с Россией всё наладится, но боюсь, что до сих пор (с точки зрения Великобритании) пока ситуация разочаровывает", — пояснил журналистам глава британского кабмина в преддверии саммита НАТО в Брюсселе.
Также Джонсон напомнил, что во время своей встречи с российским президентом Владимиром Путиным сказал, что Великобритания готова к более тесному сотрудничеству с РФ. Однако для этого, как уточнил британский премьер, Москве необходимо "изменить манеру поведения".
Ранее депутаты бундестага предложили "перезапустить" российско-германские отношения. Политики отметили, что отношения между Берлином и Москвой имеют большое значение в вопросе обеспечения безопасности всей Европы. По их мнению, череда санкций и ответных мер ведёт сотрудничество только в тупик.
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