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"Не теряю надежду": Джонсон заявил о желании Великобритании улучшить отношения с Россией

Однако в настоящее время сложившаяся ситуация разочаровывает, подчеркнул премьер-министр. По его словам, Москве необходимо "изменить манеру поведения".

14 июня, 10:52
<p>Борис Джонсон. Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Борис Джонсон. Фото © ТАСС / ЕРА

Лондон хочет улучшения отношений с Москвой, но пока сложившаяся ситуация разочаровывает. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Я не теряю надежду, что с Россией всё наладится, но боюсь, что до сих пор (с точки зрения Великобритании) пока ситуация разочаровывает", — пояснил журналистам глава британского кабмина в преддверии саммита НАТО в Брюсселе.

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Также Джонсон напомнил, что во время своей встречи с российским президентом Владимиром Путиным сказал, что Великобритания готова к более тесному сотрудничеству с РФ. Однако для этого, как уточнил британский премьер, Москве необходимо "изменить манеру поведения".

Ранее депутаты бундестага предложили "перезапустить" российско-германские отношения. Политики отметили, что отношения между Берлином и Москвой имеют большое значение в вопросе обеспечения безопасности всей Европы. По их мнению, череда санкций и ответных мер ведёт сотрудничество только в тупик.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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