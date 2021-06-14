Лондон хочет улучшения отношений с Москвой, но пока сложившаяся ситуация разочаровывает. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Я не теряю надежду, что с Россией всё наладится, но боюсь, что до сих пор (с точки зрения Великобритании) пока ситуация разочаровывает", — пояснил журналистам глава британского кабмина в преддверии саммита НАТО в Брюсселе.

Также Джонсон напомнил, что во время своей встречи с российским президентом Владимиром Путиным сказал, что Великобритания готова к более тесному сотрудничеству с РФ. Однако для этого, как уточнил британский премьер, Москве необходимо "изменить манеру поведения".