В Подмосковье ужесточены антиковидные меры
Предприятиям рекомендовано поощрять тех жителей региона, которые привились от коронавируса.
Фото © ТАСС / Оксана Мамлина
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал постановление о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории региона. Документ опубликован на сайте регионального правительства и действует до 20 июня включительно.
Организации должны соблюдать масочный режим на своей территории и не допускать граждан без масок и респираторов. В том числе и на рабочие места. Последний пункт не относится к тем, кто прошёл вакцинацию от инфекции.
"Рекомендовать проводить стимулирующие вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (CoViD-19) мероприятия (скидки, подарки, розыгрыши) для клиентов, имеющих сертификат о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции", — сказано в тексте постановления.
Власти Подмосковья рекомендовали органам местного самоуправления муниципальных образований региона оказать поддержку тем организациям, которые предоставляют услуги общественного питания в формате открытых летних веранд и летних кафе. Также отмечается необходимость поощрять клиентов, имеющих сертификат о прохождении вакцинации против коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что в России за прошедшие сутки зарегистрировали 13 721 случай коронавируса, из которых 16,2% не имели клинических проявлений болезни.
Наибольшее число новых случаев зафиксировали в Москве — здесь коронавирус подтвердился у 6590 человек. В Подмосковье за прошедшие сутки болезнь выявили у 1043 пациентов, что является максимумом со 2 февраля текущего года. В пятёрку лидеров по количеству новых заболевших также вошли Санкт-Петербург (+865), Республика Бурятия (+190) и Нижегородская область (+188).
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