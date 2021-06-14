В Подмосковье ужесточены антиковидные меры

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал постановление о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории региона. Документ опубликован на сайте регионального правительства и действует до 20 июня включительно.

Организации должны соблюдать масочный режим на своей территории и не допускать граждан без масок и респираторов. В том числе и на рабочие места. Последний пункт не относится к тем, кто прошёл вакцинацию от инфекции.

"Рекомендовать проводить стимулирующие вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (CoViD-19) мероприятия (скидки, подарки, розыгрыши) для клиентов, имеющих сертификат о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции", — сказано в тексте постановления.

Власти Подмосковья рекомендовали органам местного самоуправления муниципальных образований региона оказать поддержку тем организациям, которые предоставляют услуги общественного питания в формате открытых летних веранд и летних кафе. Также отмечается необходимость поощрять клиентов, имеющих сертификат о прохождении вакцинации против коронавирусной инфекции.