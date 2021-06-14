Два боевых корабля НАТО зашли в акваторию Чёрного моря
Морские суда принадлежат Великобритании и Нидерландам. Силы и средства российского флота к настоящему моменту приступили к контролю за их действиями.
Эсминец HMS Defender. Фото © ТАСС / РА
Военнослужащие Черноморского флота России начали наблюдение за манёврами боевых кораблей Великобритании и Нидерландов, которые сегодня зашли в акваторию Чёрного моря. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной.
"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями эсминца УРО "Дефендер" ВМС Великобритании и фрегата УРО "Эвертон" ВМС Нидерландов", — говорится в пресс-релизе.
Как уже писал Лайф, в минувшую пятницу в Чёрное море зашёл американский эсминец Laboon. Отмечалось, что корабль попал в российскую акваторию из Средиземного моря. В ближайшие дни он будет выполнять задачи по обеспечению безопасности.
Ранее корабли пограничных ведомств США и Украины провели совместные учения в акватории Чёрного моря. Как уточнила погранслужба Незалежной, американский и украинский корабли отрабатывали слаженность действий в международной тактической группе. При этом в ведомстве указали, что за судами в Чёрном море следил российский флот и тем самым якобы нарушил международное морское право.
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