Два боевых корабля НАТО зашли в акваторию Чёрного моря

Военнослужащие Черноморского флота России начали наблюдение за манёврами боевых кораблей Великобритании и Нидерландов, которые сегодня зашли в акваторию Чёрного моря. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями эсминца УРО "Дефендер" ВМС Великобритании и фрегата УРО "Эвертон" ВМС Нидерландов", — говорится в пресс-релизе.

Как уже писал Лайф, в минувшую пятницу в Чёрное море зашёл американский эсминец Laboon. Отмечалось, что корабль попал в российскую акваторию из Средиземного моря. В ближайшие дни он будет выполнять задачи по обеспечению безопасности.