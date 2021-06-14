В Курске девятилетнего мальчика придавило железными качелями

В Курске на девятилетнего мальчика рухнули железные качели. Видео © LIFE

В Курске на девятилетнего мальчика рухнули железные качели, когда он играл на детской площадке. Об этом Лайфу рассказали сам пострадавший и очевидцы произошедшего.

"Я сначала сидел, они немного шатались, потом резко-резко упали. Упали они криво", — отметил школьник.

Мальчик получил сотрясение мозга и многочисленные ушибы шеи и предплечий. По словам мамы школьника, после произошедшего он не разговаривал несколько часов из-за испуга и шока, а затем постепенно начал приходить в себя.

Местные жители отмечают, что это далеко не первый подобный случай, а площадка находится в критическом состоянии. Они неоднократно обращались в управляющую компанию с просьбой демонтировать качели, но всё было тщетно. Однако после инцидента со школьником их срезали за считаные часы, а в УК заявили, что почти полностью демонтировали старые площадки. При этом, по словам представителя компании, заявка от жителей поступила только после несчастного случая.