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Украинские диспетчеры заявили об отсутствии запроса на посадку от самолёта с Протасевичем

Разговоры с экипажем всегда записываются, поэтому полученные данные могут быть предоставлены следствию.

14 июня, 09:54
<p>Фото © Getty Images / Ying Tang / NurPhoto</p>

Фото © Getty Images / Ying Tang / NurPhoto

К украинским диспетчерам не поступало запроса о разрешении на посадку от экипажа самолёта Ryanair, в котором летел основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Об этом в интервью онлайн-изданию "БизнесЦензор" заявил руководитель госпредприятия по обслуживанию воздушного движения Украины ("Украэрорух") Андрей Ярмак.

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По словам Ярмака, все данные находятся у украинской стороны. При необходимости они могут быть предоставлены в рамках расследования.

"Никаких запросов нам не поступало. Мы это можем легко доказать, предъявив наши записи — разговоры между экипажем и диспетчерами всегда записываются. Кроме того, такие записи ведутся и на борту. Все данные можно прослушать и информацию сопоставить. Мы со своей стороны готовы её предоставить в рамках данного расследования", — объяснил глава госпредприятия "Украэрорух".

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Напомним, самолёт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании 23 мая. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан вместе с россиянкой Софией Сапегой.


В странах ЕС сочли, что произошедшее было срежиссировано властями Белоруссии. Санкции не заставили себя ждать: на сегодняшний день европейское авиасообщение с республикой почти парализовано. Позже Европарламент также призвал рассмотреть "роль России" в инциденте с бортом Ryanair. Кроме того, о возможной причастности Москвы заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, но его высмеяли за эти слова.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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