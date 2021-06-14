Украинские диспетчеры заявили об отсутствии запроса на посадку от самолёта с Протасевичем

К украинским диспетчерам не поступало запроса о разрешении на посадку от экипажа самолёта Ryanair, в котором летел основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Об этом в интервью онлайн-изданию "БизнесЦензор" заявил руководитель госпредприятия по обслуживанию воздушного движения Украины ("Украэрорух") Андрей Ярмак.

По словам Ярмака, все данные находятся у украинской стороны. При необходимости они могут быть предоставлены в рамках расследования.

"Никаких запросов нам не поступало. Мы это можем легко доказать, предъявив наши записи — разговоры между экипажем и диспетчерами всегда записываются. Кроме того, такие записи ведутся и на борту. Все данные можно прослушать и информацию сопоставить. Мы со своей стороны готовы её предоставить в рамках данного расследования", — объяснил глава госпредприятия "Украэрорух".