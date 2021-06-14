Правоохранители задержали 55-летнего мужчину, который почти год насиловал 12-летнюю школьницу. Всё это время девочка боялась кому-либо рассказывать об этом, так как сосед-педофил шантажировал её интимными снимками.

Летом прошлого года Евгений (имя изменено. — Прим. Лайфа) признался своей 12-летней соседке, что якобы давно наблюдает за ней и у него есть много фотографий и видео, на которых она вместе с подругой запечатлена без одежды. Он пригрозил школьнице, что опубликует все снимки в соцсетях, а также разошлёт их родственникам и знакомым.

Чтобы никто не узнал их общий "секрет", Евгений пригласил запуганного ребёнка в гости. Тогда школьница подверглась изнасилованию в первый раз. Рассказывать о произошедшем девочка побоялась. Воспользовавшись этим, мужчина продолжил психологическое и физическое насилие над ней. Однако в один из дней школьница всё-таки рассказала обо всём матери.

"Пока известно о трёх эпизодах, произошедших в период с июня по сентябрь 2020 года в квартире подозреваемого", — уточнил источник сайта kp.ru.

Сейчас 55-летний педофил находится под арестом, в отношении него возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. Следователи также продолжают выяснять все обстоятельства дела, так как 12-летняя девочка могла быть не единственной жертвой шантажа Евгения.