Омич плеснул в лицо зелёнкой управляющей кафе из-за невыплаты зарплаты жене. Видео © "ВКонтакте" / "Чёрный список работодателей Омска"

В Омске местный житель решил устроить самосуд администрации кафе, которая якобы не полностью выплатила денежные средства его супруге при увольнении. Так, мужчина облил зелёнкой одну из управляющих заведения. Конфликт на видео снимал приятель нападавшего, ролик опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, как двое мужчин заходят в кабинет, где за столом сидит женщина. Вероятно, они оказываются там не в первый раз, так как представительница кафе отмечает, что помнит их.

"Почему людей на деньги обманываете?" — задаёт вопрос один из мужчин.

После этого женщина просит их покинуть кабинет и грозит вызвать полицию. Она встаёт из-за стола, и в этот момент один из посетителей выплёскивает на неё зелёнку. После этого нападавший ещё несколько раз обливает пострадавшую медицинским средством, пока женщина не просит помощницу, заглянувшую в кабинет, вызвать полицию.

Мужчины начинают идти за девушкой и выходят к охране, которая просит их покинуть помещение. При этом нападавший задаёт сотруднице вопрос, где 10 тысяч, которые не выплатили его жене. Как сообщили Лайфу в пресс-службе МВД Омска, инцидент произошёл 11 июня.

"Предварительно установлено, что 31-летний житель города Омска вместе со своим знакомым пришёл к управляющему директору заведения, у них возник конфликт из-за того, что его супруга была уволена из организации без выплаты денежных средств в полном объёме, и в ходе этого конфликта он пролил на неё зелёнку", — отметили в пресс-службе.

Там также добавили, что пострадавшая женщина 1975 года рождения была доставлена в больницу. Назначено проведение медицинской экспертизы, по результатам которой будет принято процессуальное решение. По факту произошедшего проводится проверка.