Военные РФ начали следить за манёврами эсминца США в Чёрном море
Отмечается, что в ближайшее время американский корабль будет осуществлять задачи по обеспечению безопасности.
Фото © ТАСС / Zuma
Военнослужащие Черноморского флота РФ начали наблюдение за манёврами американского эсминца Laboon, который сегодня зашёл в акваторию Чёрного моря. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной России.
"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями эсминца УРО (ПРО) Laboon ВМС США, зашедшего 11 июня 2021 года в акваторию Чёрного моря", — говорится в сообщении.
Отмечалось, что Laboon попал в Чёрное море из Средиземного. В ближайшие дни он будет выполнять задачи по обеспечению безопасности.
В последний раз американский военный корабль был замечен в Чёрном море в середине мая. Тогда судно береговой охраны США Hamilton принимало участие в совместных с Украиной учениях.
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