Военные РФ начали следить за манёврами эсминца США в Чёрном море

Военнослужащие Черноморского флота РФ начали наблюдение за манёврами американского эсминца Laboon, который сегодня зашёл в акваторию Чёрного моря. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной России.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями эсминца УРО (ПРО) Laboon ВМС США, зашедшего 11 июня 2021 года в акваторию Чёрного моря", — говорится в сообщении.

Отмечалось, что Laboon попал в Чёрное море из Средиземного. В ближайшие дни он будет выполнять задачи по обеспечению безопасности.