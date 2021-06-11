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Военные РФ начали следить за манёврами эсминца США в Чёрном море

Отмечается, что в ближайшее время американский корабль будет осуществлять задачи по обеспечению безопасности.

11 июня, 17:04
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Военнослужащие Черноморского флота РФ начали наблюдение за манёврами американского эсминца Laboon, который сегодня зашёл в акваторию Чёрного моря. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной России.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями эсминца УРО (ПРО) Laboon ВМС США, зашедшего 11 июня 2021 года в акваторию Чёрного моря", — говорится в сообщении.

Российский флот начал следить за патрульным кораблём Великобритании в Чёрном море

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Отмечалось, что Laboon попал в Чёрное море из Средиземного. В ближайшие дни он будет выполнять задачи по обеспечению безопасности.

В последний раз американский военный корабль был замечен в Чёрном море в середине мая. Тогда судно береговой охраны США Hamilton принимало участие в совместных с Украиной учениях.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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