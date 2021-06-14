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В Волжском подросток прокатил подружку на "Ладе" и устроил крупное ДТП

Авария произошла накануне поздним вечером. Четверо участников дорожного происшествия с травмами доставлены в больницу.

14 июня, 10:30
<p>Фото © t.me / "<a href="https://t.me/roadhelpvlz/2585" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Road HELP Волжский</a>"</p>

Фото © t.me / "Road HELP Волжский"

Крупное ДТП, в котором пострадало четыре человека, произошло в городе Волжский Волгоградской области. Предполагаемый виновник происшествия — 16-летний водитель, у которого нет прав. Об этом сообщает сайт V1.RU.

По информации пресс-службы региональной полиции, сообщение об аварии поступило в 23:05. Известно, что 16-летний подросток за рулём ВАЗ-2109 двигался по улице Карбышева. Напротив дома № 1б по бульвару Профсоюзов при повороте налево он не уступил дорогу автомобилю Skoda Octavia.

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После аварии виновник ДТП, его 13-летняя пассажирка, а также двое пассажиров "шкоды" с травмами были доставлены в больницу.

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Ранее сообщалось, что в городе Тобольске Тюменской области 13-летний подросток, уходя на машине от полицейской погони, не справился с управлением и влетел в бетонную плиту.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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