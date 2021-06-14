В Волжском подросток прокатил подружку на "Ладе" и устроил крупное ДТП

Крупное ДТП, в котором пострадало четыре человека, произошло в городе Волжский Волгоградской области. Предполагаемый виновник происшествия — 16-летний водитель, у которого нет прав. Об этом сообщает сайт V1.RU.

По информации пресс-службы региональной полиции, сообщение об аварии поступило в 23:05. Известно, что 16-летний подросток за рулём ВАЗ-2109 двигался по улице Карбышева. Напротив дома № 1б по бульвару Профсоюзов при повороте налево он не уступил дорогу автомобилю Skoda Octavia.

После аварии виновник ДТП, его 13-летняя пассажирка, а также двое пассажиров "шкоды" с травмами были доставлены в больницу.