В Волжском подросток прокатил подружку на "Ладе" и устроил крупное ДТП
Авария произошла накануне поздним вечером. Четверо участников дорожного происшествия с травмами доставлены в больницу.
Фото © t.me / "Road HELP Волжский"
Крупное ДТП, в котором пострадало четыре человека, произошло в городе Волжский Волгоградской области. Предполагаемый виновник происшествия — 16-летний водитель, у которого нет прав. Об этом сообщает сайт V1.RU.
По информации пресс-службы региональной полиции, сообщение об аварии поступило в 23:05. Известно, что 16-летний подросток за рулём ВАЗ-2109 двигался по улице Карбышева. Напротив дома № 1б по бульвару Профсоюзов при повороте налево он не уступил дорогу автомобилю Skoda Octavia.
После аварии виновник ДТП, его 13-летняя пассажирка, а также двое пассажиров "шкоды" с травмами были доставлены в больницу.
Ранее сообщалось, что в городе Тобольске Тюменской области 13-летний подросток, уходя на машине от полицейской погони, не справился с управлением и влетел в бетонную плиту.
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