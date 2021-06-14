Аналитик предрёк курсу биткоина рост до $41 тысячи

Уже сегодня цена биткоина может составить 41 тысячу долларов за монету, однако после этого возможен обвал. Об этом заявил директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин.

"Найдя относительно стабильный коридор, психологический фон крипторынка начал подталкивать биржевой курс биткоина вверх. К концу дня 14 июня он вполне может достичь отметки в 41 тысячу долларов за монету", — пояснил эксперт в интервью РИА "Новости".

Начавшаяся ещё в конце мая стабилизация крипторынка сейчас не выгодна спекулянтам, подчеркнул Панушкин. По его словам, для того, чтобы биткоин окреп, достаточно взбодрить ситуацию оптимизмом, например, очередными заявлениями Илона Маска о возможности возобновления продаж Tesla за монеты.