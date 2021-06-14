Аналитик предрёк курсу биткоина рост до $41 тысячи
После рекордной стоимости в апреле — более 60 тысяч долларов за единицу — в мае криптовалюта стала быстро дешеветь, а сейчас стабилизируется на рынке.
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Уже сегодня цена биткоина может составить 41 тысячу долларов за монету, однако после этого возможен обвал. Об этом заявил директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин.
"Найдя относительно стабильный коридор, психологический фон крипторынка начал подталкивать биржевой курс биткоина вверх. К концу дня 14 июня он вполне может достичь отметки в 41 тысячу долларов за монету", — пояснил эксперт в интервью РИА "Новости".
Начавшаяся ещё в конце мая стабилизация крипторынка сейчас не выгодна спекулянтам, подчеркнул Панушкин. По его словам, для того, чтобы биткоин окреп, достаточно взбодрить ситуацию оптимизмом, например, очередными заявлениями Илона Маска о возможности возобновления продаж Tesla за монеты.
Ранее Лайф сообщал, что первая страна в мире признала биткоин официальной валютой. Теперь с его помощью граждане республики смогут оплачивать налоги, приобретать товары и услуги. А для обменных трансакций будет использоваться доллар США.
В середине марта стоимость биткоина составила почти 65 тысяч долларов, что стало историческим максимумом. Позже курс криптовалюты несколько раз пошатнул американский предприниматель Илон Маск, который сперва приостановил продажу электромобилей Tesla через систему блокчейна, а затем и вовсе допустил продажу всех биткоин-активов компании, сумма которых составляла 1,5 миллиона долларов.
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