Путин ответил на слова Байдена об автократии

Провокационные заявления всегда широко транслируются в обществе, так как это выгодно правящим классам в той или иной стране. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC , комментируя заявление американского лидера Джо Байдена, в котором тот назвал Путина автократом .

"Я не знаю, кто-то подаёт под таким соусом, кто-то смотрит на развитие ситуации и на Вашего покорного слугу по-другому. Всё это подаётся публике так, как считается целесообразным для правящих классов в той или другой стране", — сказал глава государства.

Также в ходе интервью российский лидер заявил, что после его ухода с поста президента в России ничего не обрушится. Сейчас, конечно, у РФ есть много проблем, но ситуация абсолютно не такая, как в 2000-х, отметил российский лидер. По его словам, на политической сцене могут появляться разные люди с разными взглядами, что в целом хорошо.