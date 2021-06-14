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Путин ответил на слова Байдена об автократии

Глава государства отметил, что на Западе вся информация подаётся общественности так, как считается выгодным для правящих классов в той или иной стране.

14 июня, 14:19
<p>Владимир Путин с журналистом американского телеканала NBC Киром Симмонсом. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65861" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кremlin.ru</a></p>

Владимир Путин с журналистом американского телеканала NBC Киром Симмонсом. Фото © Кremlin.ru

Провокационные заявления всегда широко транслируются в обществе, так как это выгодно правящим классам в той или иной стране. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC, комментируя заявление американского лидера Джо Байдена, в котором тот назвал Путина автократом.

"Я не знаю, кто-то подаёт под таким соусом, кто-то смотрит на развитие ситуации и на Вашего покорного слугу по-другому. Всё это подаётся публике так, как считается целесообразным для правящих классов в той или другой стране", — сказал глава государства.

Путин ответил на вопрос о преемнике, пообещав поддержать преданных России людей

Путин ответил на вопрос о преемнике, пообещав поддержать преданных России людей

Также в ходе интервью российский лидер заявил, что после его ухода с поста президента в России ничего не обрушится. Сейчас, конечно, у РФ есть много проблем, но ситуация абсолютно не такая, как в 2000-х, отметил российский лидер. По его словам, на политической сцене могут появляться разные люди с разными взглядами, что в целом хорошо.

Напомним, это первое за три года интервью Путина американским СМИ. Ранее он назвал текущие отношения России и США худшими за последние годы. Российский лидер также перечислил главные составляющие международных отношений. Он подчеркнул, что в последние годы США в рамках сотрудничества с Россией не демонстрировали эти признаки. Кроме того, Путин назвал "фарсом" заявления о причастности России к кибератакам в Америке. Президент РФ указал, что ни разу Москва не получила от Вашингтона доказательств её "виновности" в подобных преступлениях.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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