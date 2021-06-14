В Испании нашли два тайника с 1,4 тонны кокаина стоимостью 86 миллионов евро
Запрещённые наркотические вещества были спрятаны в порту Бильбао в контейнерах, прибывших из Южной Америки.
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Почти 1,4 тонны кокаина конфисковала гражданская гвардия Испании в порту Бильбао. Об этом сообщает Cadenaser.com.
В ходе двух операций в марте и мае 2021 года в порту сотрудники гвардии обнаружили наркотики, спрятанные в контейнерах, прибывших из Южной Америки.
Как отмечается, стоимость изъятых партий кокаина на чёрном рынке превышает 86 миллионов евро.
К настоящему моменту о задержаниях в рамках расследования пока ничего не известно.
Ранее сообщалось, что британец объелся хлеба с маком и провалил тест на наркотики. Содержание опиатов в его организме оказалось выше допустимой нормы.
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