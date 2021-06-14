Президент России Владимир Путин в интервью американскому каналу NBC заявил, что США не стоит переживать по поводу учений Российской армии рядом с границами РФ. Об этом он сказал, отвечая на вопрос о большом скоплении военнослужащих страны на границе с Украиной в начале этого года.

"Мы проводили плановые учения на своей территории. И не только на юге РФ, а и на Дальнем Востоке, и на севере, в Арктике проводили учения. Одновременно проводились учения в нескольких регионах России. В это же время США проводили учения на Аляске, так, на минуточку. <...> Мы даже на это внимания не обратили. <...> Мы перебросили свою технику к американским границам? Нет. А что вы волнуетесь?" — цитирует Путина пресс-служба Кремля.