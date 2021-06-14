"Мы перебросили технику не к границам США": Путин посоветовал Вашингтону не волноваться по поводу учений армии РФ
Президент отметил, что Америка проводила военные мероприятия на Аляске, в непосредственной близости от российских границ, однако Москва не стала обращать на это внимание.
Фото © ТАСС / Юрий Смитюк
Президент России Владимир Путин в интервью американскому каналу NBC заявил, что США не стоит переживать по поводу учений Российской армии рядом с границами РФ. Об этом он сказал, отвечая на вопрос о большом скоплении военнослужащих страны на границе с Украиной в начале этого года.
"Мы проводили плановые учения на своей территории. И не только на юге РФ, а и на Дальнем Востоке, и на севере, в Арктике проводили учения. Одновременно проводились учения в нескольких регионах России. В это же время США проводили учения на Аляске, так, на минуточку. <...> Мы даже на это внимания не обратили. <...> Мы перебросили свою технику к американским границам? Нет. А что вы волнуетесь?" — цитирует Путина пресс-служба Кремля.
Российский лидер отметил, что сейчас на южных границах России происходят учения Defender Europe, где присутствует 40 тысяч единиц личного состава, 15 тысяч единиц военной техники, часть из которых была переброшена с американского континента прямо к границам РФ.
Напомним, это первое за три года интервью Путина американским СМИ. Ранее он назвал текущие отношения России и США худшими за последние годы. Российский лидер также перечислил главные составляющие международных отношений. Он подчеркнул, что в последние годы США в рамках сотрудничества с Россией не демонстрировали эти признаки. Кроме того, Путин не исключил, что разведка США действует против РФ в киберсфере. Президент РФ подчеркнул, что не боится подобных процессов. Глава государства напомнил, что Североатлантический альянс объявил киберпространство боевой территорией.
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