Президент России Владимир Путин выразил удивление, что США не обвинили Россию в провоцировании движения Black Lives Matter. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу NBC, комментируя заявления о причастности РФ к кибератакам в Америке.

"Нас в чём только не обвиняли: во вмешательстве в выборы, кибератаках и так далее. <...> Я удивлён, почему до сих пор нас не обвинили в том, что мы спровоцировали движение Black Lives Matter, тоже хорошая была бы линия атаки. Но мы не делали это", — цитирует российского лидера пресс-служба Кремля.

По мнению Путина, движение было использовано одной из политических сил в ходе предвыборной борьбы в США. Однако, подчеркнул политик, Россия ещё с советских времён всегда с пониманием относилась к борьбе афроамериканцев за свои права, это имеет определённое основание. Но в то же время, отметил глава РФ, какими бы благородными ни были цели, пути их достижения не должны приобретать "элементы экстремизма".