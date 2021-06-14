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"Хорошая была бы линия атаки": Путин удивился, что РФ не обвинили в провоцировании движения Black Lives Matter

Российский лидер отметил, что Москва всегда с пониманием относилась к борьбе афроамериканцев за свои права и это имеет определённое основание.

14 июня, 13:48
<p>Владимир Путин с журналистом американского телеканала NBC Киром Симмонсом. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/65861" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин с журналистом американского телеканала NBC Киром Симмонсом. Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выразил удивление, что США не обвинили Россию в провоцировании движения Black Lives Matter. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу NBC, комментируя заявления о причастности РФ к кибератакам в Америке.

"Нас в чём только не обвиняли: во вмешательстве в выборы, кибератаках и так далее. <...> Я удивлён, почему до сих пор нас не обвинили в том, что мы спровоцировали движение Black Lives Matter, тоже хорошая была бы линия атаки. Но мы не делали это", — цитирует российского лидера пресс-служба Кремля.

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По мнению Путина, движение было использовано одной из политических сил в ходе предвыборной борьбы в США. Однако, подчеркнул политик, Россия ещё с советских времён всегда с пониманием относилась к борьбе афроамериканцев за свои права, это имеет определённое основание. Но в то же время, отметил глава РФ, какими бы благородными ни были цели, пути их достижения не должны приобретать "элементы экстремизма".

"И здесь у нас отношение очень простое к этому: мы поддерживаем борьбу афроамериканцев за свои права, но мы против любых видов экстремизма, которые мы иногда тоже, к сожалению, наблюдаем сейчас", — заключил Путин.

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Напомним, это первое за три года интервью Путина американским СМИ. Ранее он назвал текущие отношения России и США худшими за последние годы. Российский лидер также перечислил главные составляющие международных отношений. Он подчеркнул, что в последние годы США в рамках сотрудничества с Россией не демонстрировали эти признаки. Кроме того, Путин не исключил, что разведка США действует против РФ в киберсфере. Президент РФ подчеркнул, что не боится подобных процессов. Глава государства напомнил, что Североатлантический альянс объявил киберпространство боевой территорией.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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