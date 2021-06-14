Путин назвал "фарсом" заявления о причастности России к кибератакам в США
Российский лидер подчеркнул, что ни разу Москва не получила от Вашингтона доказательств её "виновности" в подобных преступлениях.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин назвал "фарсом" обвинения США в том, что за кибератаками в стране стоят российские хакеры или Правительство РФ. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC.
"Нас обвиняли во всём. Вмешательство в выборы, кибератаки и так далее, и так далее. И ни разу, ни разу они не потрудились представить какие-либо доказательства. Просто необоснованные обвинения", — отметил российский лидер.
Он также вновь призвал США объединить с РФ усилия для борьбы с киберпреступностью.
Напомним, это первое за три года интервью Путина американским СМИ. Ранее он назвал текущие отношения России и США худшими за последние годы. Российский лидер также перечислил главные составляющие международных отношений. Он подчеркнул, что в последние годы США в рамках сотрудничества с Россией не демонстрировали эти признаки.
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