Путин назвал "фарсом" заявления о причастности России к кибератакам в США

Президент России Владимир Путин назвал "фарсом" обвинения США в том, что за кибератаками в стране стоят российские хакеры или Правительство РФ. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC.

"Нас обвиняли во всём. Вмешательство в выборы, кибератаки и так далее, и так далее. И ни разу, ни разу они не потрудились представить какие-либо доказательства. Просто необоснованные обвинения", — отметил российский лидер.

Он также вновь призвал США объединить с РФ усилия для борьбы с киберпреступностью.