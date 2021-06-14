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Доктор Мясников назвал эффективный способ очистки мозгов от "шлаков"

Для подтверждения своих слов он рассказал о новом исследовании учёных. По словам медика, эта тема сейчас активно исследуется.

14 июня, 11:06

Александр Мясников. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Во время сна происходит очищение мозга от "шлаков", поэтому крепкий сон крайне важен для здоровья организма в целом. Такое мнение выразил врач и телеведущий Александр Мясников. Для подтверждения своих слов он рассказал о новом исследовании, которое касается сна.

"Добровольцы, которым подолгу не давали спать, при исследовании показали значительное снижение "вымывания" водорастворимых метаболитов из паренхимы мозга по сравнению с теми, кто спит достаточно", — написал Мясников в своём телеграм-канале, отметив, что сегодня эта тема активно исследуется.

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Доктор также добавил, что недосып может спровоцировать серьёзные болезни, в частности привести к снижению когнитивной функции мозга.

Ранее доктор Мясников рассказал о виде рака, который можно определить по слезам. Также, по словам медика, они могут сигнализировать о проблемах с печенью или заболевании женской репродуктивной системы.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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