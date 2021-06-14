Доктор Мясников назвал эффективный способ очистки мозгов от "шлаков"
Для подтверждения своих слов он рассказал о новом исследовании учёных. По словам медика, эта тема сейчас активно исследуется.
Александр Мясников. Фото © ТАСС / Александр Щербак
Во время сна происходит очищение мозга от "шлаков", поэтому крепкий сон крайне важен для здоровья организма в целом. Такое мнение выразил врач и телеведущий Александр Мясников. Для подтверждения своих слов он рассказал о новом исследовании, которое касается сна.
"Добровольцы, которым подолгу не давали спать, при исследовании показали значительное снижение "вымывания" водорастворимых метаболитов из паренхимы мозга по сравнению с теми, кто спит достаточно", — написал Мясников в своём телеграм-канале, отметив, что сегодня эта тема активно исследуется.
Доктор также добавил, что недосып может спровоцировать серьёзные болезни, в частности привести к снижению когнитивной функции мозга.
Ранее доктор Мясников рассказал о виде рака, который можно определить по слезам. Также, по словам медика, они могут сигнализировать о проблемах с печенью или заболевании женской репродуктивной системы.
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