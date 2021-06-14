Доктор Мясников назвал эффективный способ очистки мозгов от "шлаков"

Во время сна происходит очищение мозга от "шлаков", поэтому крепкий сон крайне важен для здоровья организма в целом. Такое мнение выразил врач и телеведущий Александр Мясников. Для подтверждения своих слов он рассказал о новом исследовании, которое касается сна.

"Добровольцы, которым подолгу не давали спать, при исследовании показали значительное снижение "вымывания" водорастворимых метаболитов из паренхимы мозга по сравнению с теми, кто спит достаточно", — написал Мясников в своём телеграм-канале, отметив, что сегодня эта тема активно исследуется.

Доктор также добавил, что недосып может спровоцировать серьёзные болезни, в частности привести к снижению когнитивной функции мозга.