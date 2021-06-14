В Москве в невменяемом состоянии задержан сотрудник Минфина
Правоохранители поймали его рано утром на парковке жилого комплекса, когда тот "избивал" автомобили. Сейчас мужчина находится в больнице.
Михаил Санакоев. Фото © Соцсети
В Москве задержали директора Департамента бюджетной политики в отраслях экономики Минфина РФ Михаила Санакоева. Об этом Лайфу сообщил источник. Чиновник находился в невменяемом состоянии.
Отмечается, что сотрудника министерства задержали около 4 часов утра на парковке одного из столичных ЖК. Он бегал по территории и бил по автомобилям. Уточняется, что около 6 утра мужчину передали медикам. Сейчас он находится в больнице.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве арестовали высокопоставленного чиновника Минобрнауки. Его задержали с поличным прямо в центре столицы во время получения крупной суммы денег.
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