В Москве в невменяемом состоянии задержан сотрудник Минфина

В Москве задержали директора Департамента бюджетной политики в отраслях экономики Минфина РФ Михаила Санакоева. Об этом Лайфу сообщил источник. Чиновник находился в невменяемом состоянии.

Отмечается, что сотрудника министерства задержали около 4 часов утра на парковке одного из столичных ЖК. Он бегал по территории и бил по автомобилям. Уточняется, что около 6 утра мужчину передали медикам. Сейчас он находится в больнице.