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Минский суд отклонил жалобу россиянки Сапеги на её задержание

Судебное заседание прошло в закрытом режиме без очного присутствия девушки. Решение оглашено публично.

14 июня, 08:41
<p>Фото © Instagram / SAPEGA_SOFIA_</p>

Фото © Instagram / SAPEGA_SOFIA_

Жалоба россиянки Софии Сапеги на её задержание в Минске была отклонена. Об этом журналистам сообщил её адвокат.

Заседание прошло в закрытом режиме без очного присутствия россиянки. Суд Партизанского района Минска ознакомился с доводами Софии и её адвоката. Решение судьи было оглашено публично.

"Суд Партизанского района Минска рассмотрел в закрытом судебном заседании жалобу Софии Сапеги на постановление о задержании от 23 мая. Суд постановил оставить жалобу без удовлетворения", — приводит ТАСС слова судьи.

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Напомним, что адвокат Софии Сапеги ознакомится с документами, касающимися её задержания, а также с иными сведениями о возбуждении в отношении ещё одного уголовного дела.

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Софию Сапегу задержали 23 мая в минском аэропорту вместе с Романом Протасевичем, одним из основателей телеграм-канала NEXTA. Это произошло после того, как в столице Белоруссии приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, на котором пара летела из Афин в Вильнюс. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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