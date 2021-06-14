Минский суд отклонил жалобу россиянки Сапеги на её задержание
Судебное заседание прошло в закрытом режиме без очного присутствия девушки. Решение оглашено публично.
Фото © Instagram / SAPEGA_SOFIA_
Жалоба россиянки Софии Сапеги на её задержание в Минске была отклонена. Об этом журналистам сообщил её адвокат.
Заседание прошло в закрытом режиме без очного присутствия россиянки. Суд Партизанского района Минска ознакомился с доводами Софии и её адвоката. Решение судьи было оглашено публично.
"Суд Партизанского района Минска рассмотрел в закрытом судебном заседании жалобу Софии Сапеги на постановление о задержании от 23 мая. Суд постановил оставить жалобу без удовлетворения", — приводит ТАСС слова судьи.
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Напомним, что адвокат Софии Сапеги ознакомится с документами, касающимися её задержания, а также с иными сведениями о возбуждении в отношении ещё одного уголовного дела.
Софию Сапегу задержали 23 мая в минском аэропорту вместе с Романом Протасевичем, одним из основателей телеграм-канала NEXTA. Это произошло после того, как в столице Белоруссии приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, на котором пара летела из Афин в Вильнюс. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца.
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