Минский суд отклонил жалобу россиянки Сапеги на её задержание

Жалоба россиянки Софии Сапеги на её задержание в Минске была отклонена. Об этом журналистам сообщил её адвокат.

Заседание прошло в закрытом режиме без очного присутствия россиянки. Суд Партизанского района Минска ознакомился с доводами Софии и её адвоката. Решение судьи было оглашено публично.

"Суд Партизанского района Минска рассмотрел в закрытом судебном заседании жалобу Софии Сапеги на постановление о задержании от 23 мая. Суд постановил оставить жалобу без удовлетворения", — приводит ТАСС слова судьи.