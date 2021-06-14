Столтенберг заявил, что ни одна страна НАТО не сможет противостоять Китаю
Альянс не планирует начинать холодную войну с КНР. Однако будет отвечать на вызовы Пекина, связанные с безопасностью, подчеркнул генсек.
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Ни одна страна НАТО не сможет противостоять Китаю, поэтому по итогам саммита альянса впервые будет согласована общая позиция стран в отношении КНР. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
"Ни одна страна НАТО не может в одиночестве противостоять вызовам безопасности со стороны Китая, поэтому альянс впервые объявит о единой позиции в отношении Пекина", — заявил генсек журналистам перед началом саммита.
Столтенберг добавил, что НАТО не планирует начинать холодную войну с Пекином. Однако альянс будет отвечать на связанные с безопасностью вызовы, поставленные КНР.
Напомним, саммит НАТО в Брюсселе 14 июня с участием президента США станет самым коротким за последние два десятилетия — один день и одна рабочая сессия примерно на два с половиной часа. Главы государств и правительств Североатлантического альянса обсудят, в частности, "агрессивные действия России", усиление Китая, угрозу терроризма, кибератаки, а также климатические изменения.
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