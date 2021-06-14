Столтенберг заявил, что ни одна страна НАТО не сможет противостоять Китаю

Ни одна страна НАТО не сможет противостоять Китаю, поэтому по итогам саммита альянса впервые будет согласована общая позиция стран в отношении КНР. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Ни одна страна НАТО не может в одиночестве противостоять вызовам безопасности со стороны Китая, поэтому альянс впервые объявит о единой позиции в отношении Пекина", — заявил генсек журналистам перед началом саммита.

Столтенберг добавил, что НАТО не планирует начинать холодную войну с Пекином. Однако альянс будет отвечать на связанные с безопасностью вызовы, поставленные КНР.