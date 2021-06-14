В России спрос на внутренний туризм вырос за год на 25%

В начале лета 2021 года спрос жителей РФ на поездки внутри страны вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с RT.

"Интерес граждан к российским направлениям практически сравнялся с показателями допандемийного 2019 года. Отмечу, что в 2020-м в результате последствий коронавируса было потеряно фактически два месяца востребованного летнего сезона. Такое положение дел негативно сказалось на годовых значениях", — указала она.

Сообщается, что в 2020 году, по оценкам АТОР, внутренний туристический поток в стране упал почти на 40%. А уже по итогам прошедших месяцев 2021 года можно сказать, что показатель не только полностью оправится от последствий пандемии, но и превысит докризисные значения, добавили в ассоциации.

Отмечается, что больше всего перелётов с 1 июня по 31 августа запланировано из Москвы в Симферополь (12,8% от общего числа). Такие данные озвучили эксперты сервиса поездок и путешествий Tutu.ru. Среди популярных направлений также маршруты из столицы в Сочи, Анапу, Калининград, Геленджик и Краснодар. При этом специалисты отмечают, что стоимость перелёта сократилась за последние два года и составляет 14,5 тысячи за билет туда-обратно.

Как отметили эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, в текущем летнем сезоне в России наметился тренд на уединённый и безопасный отдых, граждане стали чаще совершать поездки внутри своего региона. Кроме того, такая тенденция прослеживается и при выборе мест проживания. Так, россияне всё чаще отдают предпочтение отелям с должным уровнем дезинфекции и дистанцирования гостей. Также особой популярностью среди российских путешественников в данный момент пользуются гостиницы более высокого уровня. Эксперты связывают желание не экономить на отдыхе с тем, что в 2020 году многие были вынуждены перенести или отложить отпуск из-за пандемии.

"Длительный режим самоизоляции, внезапная смена планов на лето, невозможность реализовать свои цели и уехать отдыхать — всё это стало стимулом для ряда граждан отдохнуть в этом году качественно и сравнительно затратно. Таким образом люди пытаются реализовать отпуск за два года. К тому же сказываются оставшиеся ограничения, связанные с закрытием границ", — отметил первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Павел Сигал.

В АТОР подчеркнули, что в целом на фоне продолжающихся ограничений в мире и закрытых границ спрос россиян на зарубежный отдых сейчас ниже почти на 80%, чем в 2019 году. Отмечается, что больше всего граждане РФ ждут открытия самых массовых направлений — Турции и Египта.