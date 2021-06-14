Премьер Эстонии назвала Россию самой большой угрозой для НАТО
На саммите в Брюсселе альянсу необходимо подтвердить своё единство и общее понимание угроз.
Фото © Pixabay
Россия продолжает оставаться самой большой угрозой для военно-политического блока НАТО. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в преддверии саммита альянса в Брюсселе.
"Россия продолжает оставаться самой большой угрозой для НАТО, и альянс должен продолжать укреплять свою позицию сдерживания и обороны, а это потребует как ресурсов, так и новых решений", — подчеркнула глава эстонского правительства.
По словам Каллас, коллективная оборона является ключевой задачей НАТО, для обеспечения которой необходимо адаптироваться к усложняющейся среде безопасности. Необходимо подтвердить единство альянса и унифицировать понимание союзниками угроз блоку.
На полях саммита НАТО запланирована встреча премьер-министра Эстонии с коллегами из Великобритании и Исландии. Также будут организованы публичные дебаты Каи Каллас с премьер-министром Канады.
Напомним, что лидеры стран НАТО на саммите организации проведут консультацию с президентом США Джо Байденом в преддверии его встречи с главой России Владимиром Путиным. Ожидается, что они подтвердят поддержку концепции отношений с Москвой, которая совмещает диалог и сдерживание.
Комментариев: 0