Премьер Эстонии назвала Россию самой большой угрозой для НАТО

Россия продолжает оставаться самой большой угрозой для военно-политического блока НАТО. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в преддверии саммита альянса в Брюсселе.

"Россия продолжает оставаться самой большой угрозой для НАТО, и альянс должен продолжать укреплять свою позицию сдерживания и обороны, а это потребует как ресурсов, так и новых решений", — подчеркнула глава эстонского правительства.

По словам Каллас, коллективная оборона является ключевой задачей НАТО, для обеспечения которой необходимо адаптироваться к усложняющейся среде безопасности. Необходимо подтвердить единство альянса и унифицировать понимание союзниками угроз блоку.

На полях саммита НАТО запланирована встреча премьер-министра Эстонии с коллегами из Великобритании и Исландии. Также будут организованы публичные дебаты Каи Каллас с премьер-министром Канады.