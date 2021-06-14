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Премьер Эстонии назвала Россию самой большой угрозой для НАТО

На саммите в Брюсселе альянсу необходимо подтвердить своё единство и общее понимание угроз.

14 июня, 11:18
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Россия продолжает оставаться самой большой угрозой для военно-политического блока НАТО. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в преддверии саммита альянса в Брюсселе.

"Россия продолжает оставаться самой большой угрозой для НАТО, и альянс должен продолжать укреплять свою позицию сдерживания и обороны, а это потребует как ресурсов, так и новых решений", — подчеркнула глава эстонского правительства.

По словам Каллас, коллективная оборона является ключевой задачей НАТО, для обеспечения которой необходимо адаптироваться к усложняющейся среде безопасности. Необходимо подтвердить единство альянса и унифицировать понимание союзниками угроз блоку.

На полях саммита НАТО запланирована встреча премьер-министра Эстонии с коллегами из Великобритании и Исландии. Также будут организованы публичные дебаты Каи Каллас с премьер-министром Канады.

Названо место проведения следующего саммита НАТО

Названо место проведения следующего саммита НАТО

Напомним, что лидеры стран НАТО на саммите организации проведут консультацию с президентом США Джо Байденом в преддверии его встречи с главой России Владимиром Путиным. Ожидается, что они подтвердят поддержку концепции отношений с Москвой, которая совмещает диалог и сдерживание.

НАТО продолжит стремиться к диалогу с Россией, заявил Столтенберг

НАТО продолжит стремиться к диалогу с Россией, заявил Столтенберг

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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