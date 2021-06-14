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Посла РФ вызвали в МИД Дании после обвинений в нарушении воздушного пространства

Подобные "провокационные полёты" необходимо прекратить, отметил глава датского внешнеполитического ведомства. По его словам, этот инцидент также будет обсуждаться с союзниками королевства на саммите НАТО.

14 июня, 11:25

Фото © Pixabay

Министерство иностранных дел Дании вызвало российского посла в связи с инцидентом с самолётами ВВС РФ, которые якобы нарушили воздушное пространство королевства. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

"Тот факт, что российские истребители дважды нарушили воздушное пространство Дании, является серьёзным и неприемлемым несоблюдением всех действующих международных норм и правил для военных полётов", — отметил глава датского МИД Йеппе Кофод.

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Подобные "провокационные полёты" необходимо прекратить, отметил министр. Он также напомнил, что международные законы и правила применимы как к России, так и ко всем остальным государствам. По словам Кофода, этот инцидент также будет обсуждаться с союзниками королевства на саммите НАТО.

Как уже писал Лайф, 11 июня Дания обвинила Россию в незаконном пересечении воздушной границы в районе острова Борнхольм. В Копенгагене отметили, что подобные инциденты происходят достаточно редко, поэтому "такая ситуация представляется очень серьёзной".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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