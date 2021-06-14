Путин назвал условие сотрудничества с США в космической сфере
Предположения о планах Москвы прекратить взаимодействие являются ложными, подчеркнул глава государства.
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Если США не откажутся, то Россия заинтересована в продолжении сотрудничества с американскими коллегами по вопросам космической сферы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.
"Мы заинтересованы в том, чтобы продолжать работу с США в этом направлении, и мы продолжим в случае, если наши американские партнёры не откажутся от этого", — сказал президент.
Таким образом Путин отверг предположения о планах России завершить сотрудничество с американцами в космосе. Отмечается, что это "одна из оставшихся областей, представляющих общий интерес" для обеих стран.
Владимир Путин ранее заявил, что предсказуемость и стабильность являются самым главным в международных отношениях.
Совместная работа России и США в космосе не должна прекращаться, так как является уникальной и исключительной. Так считает руководитель NASA Билл Нельсон, писал Лайф.
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