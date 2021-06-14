Путин назвал условие сотрудничества с США в космической сфере

Если США не откажутся, то Россия заинтересована в продолжении сотрудничества с американскими коллегами по вопросам космической сферы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.



"Мы заинтересованы в том, чтобы продолжать работу с США в этом направлении, и мы продолжим в случае, если наши американские партнёры не откажутся от этого", — сказал президент.

Таким образом Путин отверг предположения о планах России завершить сотрудничество с американцами в космосе. Отмечается, что это "одна из оставшихся областей, представляющих общий интерес" для обеих стран.

Владимир Путин ранее заявил, что предсказуемость и стабильность являются самым главным в международных отношениях.