СМИ сообщили о прибытии первой партии "Спутника V" в Турцию
Ранее местные власти заявляли, что страна подписала контракт на поставку российской вакцины.
Фото © ТАСС / Zuma
В Турцию прибыла первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает газета Gunboyu. Отмечается, что самолёт с препаратом на борту приземлился в аэропорту Эсенбога в Анкаре.
Ранее местные власти заявили, что страна подписала контракт на поставку российской антиковидной вакцины. Так, 28 апреля министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа рассказал о подписании документа, а 12 мая президент России Владимир Путин в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом подтвердил готовность российской стороны обеспечить поставки препарата в республику.
Как сообщал Лайф, 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. А в марте вакцина стала самой узнаваемой в мире по итогам исследования авторитетной британской компании YouGov.
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