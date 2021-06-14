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СМИ сообщили о прибытии первой партии "Спутника V" в Турцию

Ранее местные власти заявляли, что страна подписала контракт на поставку российской вакцины.

14 июня, 12:46
<p>Фото © ТАСС / Zuma </p>

Фото © ТАСС / Zuma

В Турцию прибыла первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает газета Gunboyu. Отмечается, что самолёт с препаратом на борту приземлился в аэропорту Эсенбога в Анкаре.

Ранее местные власти заявили, что страна подписала контракт на поставку российской антиковидной вакцины. Так, 28 апреля министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа рассказал о подписании документа, а 12 мая президент России Владимир Путин в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом подтвердил готовность российской стороны обеспечить поставки препарата в республику.

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Как сообщал Лайф, 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. А в марте вакцина стала самой узнаваемой в мире по итогам исследования авторитетной британской компании YouGov.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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