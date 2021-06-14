Роскомнадзор потребовал от YouTube снять ограничения с ролика о дискриминации "Спутника V" за рубежом

Роскомнадзор направил администрации Google требование о снятии ограничений, наложенных видеохостингом YouTube на видеоролик о создании барьеров для распространения российской вакцины от коронавируса "Спутник V" за рубежом. Об этом сообщается на сайте ведомства. Запись была опубликована на канале председателя Комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

"Материал, доступ к которому был ограничен администрацией видеохостинга YouTube (принадлежит Google), освещает проблемы пандемии коронавируса, вакцинации и затрагивает вопросы создания за рубежом барьеров для российской вакцины "Спутник V", — говорится в заявлении службы.

В Роскомнадзоре отметили, что подобные действия нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Они расцениваются как акт цензуры.