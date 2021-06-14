Трое детей погибли в страшном пожаре в частном доме на Алтае

При пожаре в частном доме в селе Анос Республики Алтай погибли трое детей в возрасте от трёх до семи лет. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону.

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Согласно информации, о пожаре стало известно в 15:31 по местному времени, что соответствует 11:31 по Москве. Расстояние от пожарного подразделения до места трагедии составляет около 20 километров. Пожарные приехали на вызов через 20 минут.

"В ходе ликвидации пожара звено газодымозащитной службы обнаружило трёх погибших детей [в возрасте] от трёх до семи лет", — говорится в сообщении ведомства.

В ликвидации огня принимали участие три пожарных автомобиля, девять человек, в том числе добровольная пожарная команда "Турсиб". К месту пожара выехал начальник Главного управления МЧС России по региону.