Трое детей погибли в страшном пожаре в частном доме на Алтае
Спасатели прибыли к месту происшествия спустя 20 минут после поступления информации о возгорании. В тушении огня было задействовано девять человек.
При пожаре в частном доме в селе Анос Республики Алтай погибли трое детей в возрасте от трёх до семи лет. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону.
Согласно информации, о пожаре стало известно в 15:31 по местному времени, что соответствует 11:31 по Москве. Расстояние от пожарного подразделения до места трагедии составляет около 20 километров. Пожарные приехали на вызов через 20 минут.
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"В ходе ликвидации пожара звено газодымозащитной службы обнаружило трёх погибших детей [в возрасте] от трёх до семи лет", — говорится в сообщении ведомства.
В ликвидации огня принимали участие три пожарных автомобиля, девять человек, в том числе добровольная пожарная команда "Турсиб". К месту пожара выехал начальник Главного управления МЧС России по региону.
Ранее сообщалось, что в Якутске на улице Луговой сгорел частный дом, при тушении пожара в здании было обнаружено три тела.
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