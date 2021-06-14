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Трое детей погибли в страшном пожаре в частном доме на Алтае

Спасатели прибыли к месту происшествия спустя 20 минут после поступления информации о возгорании. В тушении огня было задействовано девять человек.

14 июня, 12:19
<p>Фото © <a href="https://04.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4487664" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС России по Республике Алтай</a></p>

Фото © ГУ МЧС России по Республике Алтай

При пожаре в частном доме в селе Анос Республики Алтай погибли трое детей в возрасте от трёх до семи лет. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону.

Фото © ГУ МЧС России по Республике Алтай

Фото © ГУ МЧС России по Республике Алтай

Согласно информации, о пожаре стало известно в 15:31 по местному времени, что соответствует 11:31 по Москве. Расстояние от пожарного подразделения до места трагедии составляет около 20 километров. Пожарные приехали на вызов через 20 минут.

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"В ходе ликвидации пожара звено газодымозащитной службы обнаружило трёх погибших детей [в возрасте] от трёх до семи лет", — говорится в сообщении ведомства.

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В ликвидации огня принимали участие три пожарных автомобиля, девять человек, в том числе добровольная пожарная команда "Турсиб". К месту пожара выехал начальник Главного управления МЧС России по региону.

Ранее сообщалось, что в Якутске на улице Луговой сгорел частный дом, при тушении пожара в здании было обнаружено три тела.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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