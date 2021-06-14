В Новосибирске заправка взлетела на воздух, шесть человек пострадали

Момент взрыва попал на камеры очевидцев. Видео © Соцсети

Минимум шесть человек пострадали в результате взрыва газовой автозаправки в Новосибирске. Об этом Лайфу сообщил источник.

По предварительным данным, среди пострадавших четверо очевидцев, в том числе один ребёнок, а также два сотрудника экстренных служб. Об их состоянии пока не уточняется.

Эпичные кадры с места происшествия опубликовали очевидцы в соцсетях. На них видно, что огромный столб огня поднимается на десятки метров в воздух, а яркое пламя отражается в окнах квартир. Столб чёрного дыма виден из разных частей города.

Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Как уточняется, инцидент произошёл неподалёку от Гусинобродского шоссе. Площадь пожара составляет 800 квадратных метров. На месте происшествия работают экстренные службы.