НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Новосибирске заправка взлетела на воздух, шесть человек пострадали

Огромный огненный гриб был виден на расстоянии нескольких километров. Площадь пожара составляет 800 квадратов.

14 июня, 12:12

Момент взрыва попал на камеры очевидцев. Видео © Соцсети

Минимум шесть человек пострадали в результате взрыва газовой автозаправки в Новосибирске. Об этом Лайфу сообщил источник.

По предварительным данным, среди пострадавших четверо очевидцев, в том числе один ребёнок, а также два сотрудника экстренных служб. Об их состоянии пока не уточняется.

Эпичные кадры с места происшествия опубликовали очевидцы в соцсетях. На них видно, что огромный столб огня поднимается на десятки метров в воздух, а яркое пламя отражается в окнах квартир. Столб чёрного дыма виден из разных частей города.

Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Как уточняется, инцидент произошёл неподалёку от Гусинобродского шоссе. Площадь пожара составляет 800 квадратных метров. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее Лайф сообщал, что мощный пожар уничтожил десять автомобилей в хабаровском автосервисе. Тушение огня осложняло наличие внутри автосервиса баллонов со взрывоопасными веществами. В результате открытое горение было ликвидировано спустя два часа.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Число пострадавших при взрывах на АЗС в Новосибирске возросло до 19 человек

сегодня в 13:25

Мощный взрыв на АЗС в Душанбе попал на видео

1 мая, 17:30

Лодка с мигрантами затонула у берегов Йемена, погибло более 150 человек

сегодня в 13:20

Умер выступавший перед Сталиным выдающийся танцор Григорий Чапкис

сегодня в 13:29

Спели "Калинку" и отрепетировали кричалки: Польские фанаты прогулялись по Петербургу перед матчем со Словакией

сегодня в 13:14

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1