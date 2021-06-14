В Новосибирске заправка взлетела на воздух, шесть человек пострадали
Огромный огненный гриб был виден на расстоянии нескольких километров. Площадь пожара составляет 800 квадратов.
Момент взрыва попал на камеры очевидцев. Видео © Соцсети
Минимум шесть человек пострадали в результате взрыва газовой автозаправки в Новосибирске. Об этом Лайфу сообщил источник.
По предварительным данным, среди пострадавших четверо очевидцев, в том числе один ребёнок, а также два сотрудника экстренных служб. Об их состоянии пока не уточняется.
Эпичные кадры с места происшествия опубликовали очевидцы в соцсетях. На них видно, что огромный столб огня поднимается на десятки метров в воздух, а яркое пламя отражается в окнах квартир. Столб чёрного дыма виден из разных частей города.
Как уточняется, инцидент произошёл неподалёку от Гусинобродского шоссе. Площадь пожара составляет 800 квадратных метров. На месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее Лайф сообщал, что мощный пожар уничтожил десять автомобилей в хабаровском автосервисе. Тушение огня осложняло наличие внутри автосервиса баллонов со взрывоопасными веществами. В результате открытое горение было ликвидировано спустя два часа.
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