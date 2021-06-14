В Индии больной ковидом мужчина впал в депрессию и зарезал трёхлетнюю дочь

Больной коронавирусом 50-летний житель индийской деревни Джаутукбахал в районе Самбалпур в Одише зарезал свою трёхлетнюю дочь, ранил ножом жену и троих других детей, а затем покончил с собой. Об этом сообщает журнал India Today.

По информации издания, вечером 11 июня отец семейства вошёл в комнату, где спали его супруга и наследники, перерезал ножом горло своей трёхлетней дочери, а затем напал на жену, однако она оказала ему сопротивление. В результате мужчина сумел лишь ранить супругу и трёх других дочерей в возрасте от двух до 15 лет — все они успели убежать и таким образом спастись от жестокой расправы. Уточняется, что к родственникам успел сбежать и 12-летний сын убийцы, который не пострадал.

Как пишет India Today, родственники семейства сразу же вызвали полицию. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, они обнаружили в доме тела убитой девочки и её отца — он покончил с собой.

Согласно предварительной версии полицейских, 50-летний мужчина устроил кровавую резню из-за депрессии, в которую он впал по причине длительного и тяжёлого заболевания CoViD-19. Точную причину произошедшего предстоит установить в ходе начавшегося расследования.