НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Индии больной ковидом мужчина впал в депрессию и зарезал трёхлетнюю дочь

Его супруге, сыну и ещё трём дочерям удалось спастись. Известно, что болел нападавший долго и тяжело.

14 июня, 12:06
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Больной коронавирусом 50-летний житель индийской деревни Джаутукбахал в районе Самбалпур в Одише зарезал свою трёхлетнюю дочь, ранил ножом жену и троих других детей, а затем покончил с собой. Об этом сообщает журнал India Today.

По информации издания, вечером 11 июня отец семейства вошёл в комнату, где спали его супруга и наследники, перерезал ножом горло своей трёхлетней дочери, а затем напал на жену, однако она оказала ему сопротивление. В результате мужчина сумел лишь ранить супругу и трёх других дочерей в возрасте от двух до 15 лет — все они успели убежать и таким образом спастись от жестокой расправы. Уточняется, что к родственникам успел сбежать и 12-летний сын убийцы, который не пострадал.

СК показал квартиру в Щёлкове, где мёртвой обнаружили семью из четырёх человек

СК показал квартиру в Щёлкове, где мёртвой обнаружили семью из четырёх человек

Как пишет India Today, родственники семейства сразу же вызвали полицию. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, они обнаружили в доме тела убитой девочки и её отца — он покончил с собой.

Согласно предварительной версии полицейских, 50-летний мужчина устроил кровавую резню из-за депрессии, в которую он впал по причине длительного и тяжёлого заболевания CoViD-19. Точную причину произошедшего предстоит установить в ходе начавшегося расследования.

Россиянка зарезала отца за то, что он ел суп прямо из кастрюли

Россиянка зарезала отца за то, что он ел суп прямо из кастрюли

Ранее Лайф писал, что семью из четырёх человек нашли мёртвой в подмосковном Щёлкове. Под подозрением оказался отец. Страшную находку обнаружили после того, как один из жильцов дома сообщил в полицию о трупном запахе из-под двери квартиры соседей.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Индии после сильных ливней машина ушла под воду прямо на стоянке

вчера в 14:46

"У нас нет такого обычая — кого-либо убивать": Путин отверг версию о попытке ликвидации Навального

сегодня в 12:31

Число пострадавших при взрывах на АЗС в Новосибирске возросло до 19 человек

сегодня в 13:25

Лодка с мигрантами затонула у берегов Йемена, погибло более 150 человек

сегодня в 13:20

Спели "Калинку" и отрепетировали кричалки: Польские фанаты прогулялись по Петербургу перед матчем со Словакией

сегодня в 13:14

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1