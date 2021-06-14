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Лукашенко захотел обучить белорусов обращению с оружием, потому что "мир одурел вообще"

Навыки стрельбы должны быть в первую очередь у тех, кто не проходит подготовку в вооружённых силах республики, отметил президент. Так, он предложил начать со студентов, чтобы тем не пришлось в непредвиденных обстоятельствах "обучаться на поле боя".

14 июня, 11:53
<p>Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / Наталия Федосенко</p>

Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

Жителей Белоруссии необходимо обучить навыкам обращения со стрелковым оружием. С таким заявлением в ходе посещения предприятий военно-промышленного комплекса выступил президент республики Александр Лукашенко.

"Кто гарантирует, что мы не будем воевать? Ни ты, ни я, никто не может гарантировать. Мир одурел вообще. Война может вспыхнуть в любой момент в любой точке, не дай бог — у нас", — передаёт его слова БелТА.

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Обучать навыкам обращения со стрелковым оружием следует в первую очередь тех, кто не проходит подготовку в Вооружённых силах Белоруссии. Так, Лукашенко предложил начать со студентов, чтобы тем не пришлось в непредвиденных обстоятельствах "обучаться на поле боя".


Ранее Лукашенко поручил наладить в Белоруссии собственное производство стрелкового оружия. При организации этой инициативы Минск может учесть опыт России, подчеркнул глава республики. По его словам, соседняя страна не будет против.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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