Лукашенко захотел обучить белорусов обращению с оружием, потому что "мир одурел вообще"

Жителей Белоруссии необходимо обучить навыкам обращения со стрелковым оружием. С таким заявлением в ходе посещения предприятий военно-промышленного комплекса выступил президент республики Александр Лукашенко.

"Кто гарантирует, что мы не будем воевать? Ни ты, ни я, никто не может гарантировать. Мир одурел вообще. Война может вспыхнуть в любой момент в любой точке, не дай бог — у нас", — передаёт его слова БелТА.



Обучать навыкам обращения со стрелковым оружием следует в первую очередь тех, кто не проходит подготовку в Вооружённых силах Белоруссии. Так, Лукашенко предложил начать со студентов, чтобы тем не пришлось в непредвиденных обстоятельствах "обучаться на поле боя".





