Моргенштерн обжаловал штраф в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в клипах

Адвокат рэпера Моргенштерна Сергей Жорин заявил о поданной жалобе на решение Зюзинского суда Москвы в отношении его подзащитного об административном штрафе на сумму в 100 000 рублей. Об этом сообщил ТАСС.

Причиной жалобы стало якобы фактическое отсутствие судебного разбирательства по делу о пропаганде наркотиков в клипах. Жорин выразил надежду на то, что Московский городской суд даст возможность реализовать право на защиту.

"Нам отказали в допросе свидетелей, явку которых мы обеспечили, отказали в приобщении письменных доказательств, назначении экспертиз. Мы надеемся, что Московский городской суд внимательно изучит материалы дела и даст нам возможность реализовать наше право на защиту", — объяснил адвокат Жорин.