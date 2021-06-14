Моргенштерн обжаловал штраф в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в клипах
По словам адвоката исполнителя, судебного разбирательства фактически не произошло. Так, было отказано в допросе свидетелей, назначении экспертиз, приобщении письменных доказательств.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Адвокат рэпера Моргенштерна Сергей Жорин заявил о поданной жалобе на решение Зюзинского суда Москвы в отношении его подзащитного об административном штрафе на сумму в 100 000 рублей. Об этом сообщил ТАСС.
Причиной жалобы стало якобы фактическое отсутствие судебного разбирательства по делу о пропаганде наркотиков в клипах. Жорин выразил надежду на то, что Московский городской суд даст возможность реализовать право на защиту.
"Нам отказали в допросе свидетелей, явку которых мы обеспечили, отказали в приобщении письменных доказательств, назначении экспертиз. Мы надеемся, что Московский городской суд внимательно изучит материалы дела и даст нам возможность реализовать наше право на защиту", — объяснил адвокат Жорин.
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Ранее Лайф сообщал, что Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в клипах. Адвокат исполнителя уверен, что такое решение суда не будет иметь серьёзных последствий для карьеры его клиента.
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