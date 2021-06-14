НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Байден: НАТО и G7 нужно улучшить координацию действий в отношении России

Понимание того, что РФ ведёт себя "не в соответствии с ожиданиями", только растёт, отметил американский президент. Также он заявил, что Вашингтон считает пятую статью устава альянса о коллективной обороне "священным обязательством".

14 июня, 11:34
<p>Джо Байден. Фото © ТАСС / РА</p>

Джо Байден. Фото © ТАСС / РА

Странам — членам НАТО и "Группе семи" (G7) необходимо улучшить координацию действий в отношении России и Китая. Об этом заявил президент США Джо Байден. Он пояснил, что действия РФ не так последовательны, как рассчитывали на Западе.

"Я должен сказать, что ряд моих коллег по G7 заявили о необходимости лучшей координации [для противостояния вызовам]", — сказал глава Белого дома на двусторонней встрече с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом перед открытием саммита НАТО.

Премьер Эстонии назвала Россию самой большой угрозой для НАТО

Премьер Эстонии назвала Россию самой большой угрозой для НАТО

По его словам, важность НАТО для интересов США невозможно переоценить, Европа должна рассчитывать на поддержку Вашингтона. Байден также заявил, что Соединённые Штаты считают пятую статью устава альянса о коллективной обороне "священным обязательством".

Сегодня лидеры стран НАТО на саммите организации проведут консультацию с президентом США Джо Байденом в преддверии его встречи с главой России Владимиром Путиным. Ожидается, что они подтвердят поддержку концепции отношений с Москвой, которая совмещает диалог и сдерживание.

Столтенберг заявил, что ни одна страна НАТО не сможет противостоять Китаю

Столтенберг заявил, что ни одна страна НАТО не сможет противостоять Китаю

Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Саммит состоится на вилле "Ла Гранж".


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Путин не исключил возможность обмена заключёнными между РФ и США

сегодня в 11:46

Премьер Эстонии назвала Россию самой большой угрозой для НАТО

сегодня в 11:18

Лукашенко захотел обучить белорусов обращению с оружием, потому что "мир одурел вообще"

сегодня в 11:53

Бывший футболист "Барселоны" и "Манчестер Сити" войдёт в тренерский штаб "Ахмата"

сегодня в 11:50

Моргенштерн обжаловал штраф в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в клипах

сегодня в 11:42

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1