Байден: НАТО и G7 нужно улучшить координацию действий в отношении России
Понимание того, что РФ ведёт себя "не в соответствии с ожиданиями", только растёт, отметил американский президент. Также он заявил, что Вашингтон считает пятую статью устава альянса о коллективной обороне "священным обязательством".
Джо Байден. Фото © ТАСС / РА
Странам — членам НАТО и "Группе семи" (G7) необходимо улучшить координацию действий в отношении России и Китая. Об этом заявил президент США Джо Байден. Он пояснил, что действия РФ не так последовательны, как рассчитывали на Западе.
"Я должен сказать, что ряд моих коллег по G7 заявили о необходимости лучшей координации [для противостояния вызовам]", — сказал глава Белого дома на двусторонней встрече с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом перед открытием саммита НАТО.
По его словам, важность НАТО для интересов США невозможно переоценить, Европа должна рассчитывать на поддержку Вашингтона. Байден также заявил, что Соединённые Штаты считают пятую статью устава альянса о коллективной обороне "священным обязательством".
Сегодня лидеры стран НАТО на саммите организации проведут консультацию с президентом США Джо Байденом в преддверии его встречи с главой России Владимиром Путиным. Ожидается, что они подтвердят поддержку концепции отношений с Москвой, которая совмещает диалог и сдерживание.
Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Саммит состоится на вилле "Ла Гранж".
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