Байден: НАТО и G7 нужно улучшить координацию действий в отношении России

Странам — членам НАТО и "Группе семи" (G7) необходимо улучшить координацию действий в отношении России и Китая. Об этом заявил президент США Джо Байден. Он пояснил, что действия РФ не так последовательны, как рассчитывали на Западе.

"Я должен сказать, что ряд моих коллег по G7 заявили о необходимости лучшей координации [для противостояния вызовам]", — сказал глава Белого дома на двусторонней встрече с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом перед открытием саммита НАТО.

По его словам, важность НАТО для интересов США невозможно переоценить, Европа должна рассчитывать на поддержку Вашингтона. Байден также заявил, что Соединённые Штаты считают пятую статью устава альянса о коллективной обороне "священным обязательством".