Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал два "условия", при которых газопровод "Северный поток – 2" можно будет эксплуатировать.

"Мы против этого проекта. Условием его запуска должно быть освобождение наших территорий и энергетическая безопасность Украины. Это будет честная компенсация угроз", — написал Кулеба на своей странице в "Твиттере".

Глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что запуск газопровода является угрозой не только для экономики Незалежной, но и для её безопасности в целом. По его словам, этот вопрос был поднят на переговорах в Берлине на минувшей неделе.