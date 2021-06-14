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"Это будет честная компенсация": Глава МИД Украины потребовал обменять "Северный поток – 2" на Крым

Запуск газопровода является угрозой не только для экономики страны, но и для её безопасности в целом, отметил дипломат.

14 июня, 12:41
<p>Фото © ТАСС / DPA</p>

Фото © ТАСС / DPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал два "условия", при которых газопровод "Северный поток – 2" можно будет эксплуатировать.

"Мы против этого проекта. Условием его запуска должно быть освобождение наших территорий и энергетическая безопасность Украины. Это будет честная компенсация угроз", — написал Кулеба на своей странице в "Твиттере".

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Глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что запуск газопровода является угрозой не только для экономики Незалежной, но и для её безопасности в целом. По его словам, этот вопрос был поднят на переговорах в Берлине на минувшей неделе.

Отметим, что совсем недавно глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что завершение строительства газопровода "Северный поток – 2" якобы может привести к началу полномасштабной войны. По его мнению, российское завершение данного проекта будет означать, что "пророссийская позиция продвигается за счёт Запада".

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Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Вместе с тем в США не исключили возобновления недавно отменённых санкций против газопровода, поскольку считают, что с его запуском Украина станет "заложником" России в ситуации с газом. Также в Германии призвали Москву сохранить транзит энергоресурсов через Незалежную.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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