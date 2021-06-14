"Это будет честная компенсация": Глава МИД Украины потребовал обменять "Северный поток – 2" на Крым
Запуск газопровода является угрозой не только для экономики страны, но и для её безопасности в целом, отметил дипломат.
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал два "условия", при которых газопровод "Северный поток – 2" можно будет эксплуатировать.
"Мы против этого проекта. Условием его запуска должно быть освобождение наших территорий и энергетическая безопасность Украины. Это будет честная компенсация угроз", — написал Кулеба на своей странице в "Твиттере".
Глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что запуск газопровода является угрозой не только для экономики Незалежной, но и для её безопасности в целом. По его словам, этот вопрос был поднят на переговорах в Берлине на минувшей неделе.
Отметим, что совсем недавно глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что завершение строительства газопровода "Северный поток – 2" якобы может привести к началу полномасштабной войны. По его мнению, российское завершение данного проекта будет означать, что "пророссийская позиция продвигается за счёт Запада".
Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Вместе с тем в США не исключили возобновления недавно отменённых санкций против газопровода, поскольку считают, что с его запуском Украина станет "заложником" России в ситуации с газом. Также в Германии призвали Москву сохранить транзит энергоресурсов через Незалежную.
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