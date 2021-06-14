Отвечая на вопрос о прошлогоднем инциденте с Алексеем Навальным, российский лидер Владимир Путин сообщил, что РФ не организовывает убийства политических оппонентов. Заявление прозвучало в интервью телеканалу NBC.

"У нас нет такого обычая — кого-либо убивать", — заверил Путин.

По словам российского президента, Навальный находится в колонии № 2 во Владимирской области в тех же условиях, что и другие заключённые. К нему применяются меры, аналогичные к остальным, кто находится в тюрьме.

"К нему [Навальному] применяются те же меры, что и к остальным. Ни в чём не хуже, чем по отношению к другим, кто находится в тюрьме", — сказал президент России.

Напомним, Навальный находится в ИК № 2 во Владимирской области — по решению суда блогер проведёт за решёткой около двух с половиной лет по делу "Ив Роше". Кроме того, суд отклонил апелляцию на приговор Навальному по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Приговор оставили без изменения — штраф в размере 850 тысяч рублей.