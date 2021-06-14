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"У нас нет такого обычая — кого-либо убивать": Путин отверг версию о попытке ликвидации Навального

Сейчас блогер находится в колонии на тех же условиях, что и другие заключённые. К нему не применяются исключительные меры, указал глава государства.

14 июня, 12:31
<p>Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ

Отвечая на вопрос о прошлогоднем инциденте с Алексеем Навальным, российский лидер Владимир Путин сообщил, что РФ не организовывает убийства политических оппонентов. Заявление прозвучало в интервью телеканалу NBC.

"У нас нет такого обычая — кого-либо убивать", — заверил Путин.

По словам российского президента, Навальный находится в колонии № 2 во Владимирской области в тех же условиях, что и другие заключённые. К нему применяются меры, аналогичные к остальным, кто находится в тюрьме.

"К нему [Навальному] применяются те же меры, что и к остальным. Ни в чём не хуже, чем по отношению к другим, кто находится в тюрьме", — сказал президент России.

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Напомним, Навальный находится в ИК № 2 во Владимирской области — по решению суда блогер проведёт за решёткой около двух с половиной лет по делу "Ив Роше". Кроме того, суд отклонил апелляцию на приговор Навальному по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Приговор оставили без изменения — штраф в размере 850 тысяч рублей.

А ранее против Навального возбудили ещё одно уголовное дело — за оскорбление судьи Веры Акимовой, которая и вела процесс по иску ветерана Артёменко.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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