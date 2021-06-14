Президент Замбии потерял сознание прямо во время военного парада
В администрации заверили, что глава государства чувствует себя хорошо и продолжает исполнять свои обязанности.
Фото © Getty Images / Minasse Wondimu Hailu / Anadolu Agency
Президент Замбии потерял сознание во время военного парада. Видео © Соцсети
Президент Замбии Эдгар Лунгу потерял сознание во время военного парада в столице страны — Лусаке. Об этом сообщило издание Lusaka Times со ссылкой на заявление администрации главы государства.
Отмечается, что в ходе четырёхчасового мероприятия, посвящённого Дню вооружённых сил страны, у Лунгу внезапно закружилась голова, но ему удалось быстро прийти в себя. Затем политик отправился к своему автомобилю и вернулся в резиденцию.
В администрации заверили, что президент чувствует себя хорошо и продолжает исполнять обязанности главы государства. Все запланированные мероприятия пройдут в срок.
Ранее Лайф писал, что полузащитник сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен, потерявший сознание на поле прямо во время матча с Финляндией, чувствует себя лучше.
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