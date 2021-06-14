НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Президент Замбии потерял сознание прямо во время военного парада

В администрации заверили, что глава государства чувствует себя хорошо и продолжает исполнять свои обязанности.

14 июня, 13:53

Фото © Getty Images / Minasse Wondimu Hailu / Anadolu Agency

Президент Замбии потерял сознание во время военного парада. Видео © Соцсети

Президент Замбии Эдгар Лунгу потерял сознание во время военного парада в столице страны — Лусаке. Об этом сообщило издание Lusaka Times со ссылкой на заявление администрации главы государства.

Отмечается, что в ходе четырёхчасового мероприятия, посвящённого Дню вооружённых сил страны, у Лунгу внезапно закружилась голова, но ему удалось быстро прийти в себя. Затем политик отправился к своему автомобилю и вернулся в резиденцию.

В администрации заверили, что президент чувствует себя хорошо и продолжает исполнять обязанности главы государства. Все запланированные мероприятия пройдут в срок.

Упавшего с электросамоката мэра Кисловодска прооперировали

Упавшего с электросамоката мэра Кисловодска прооперировали

Ранее Лайф писал, что полузащитник сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен, потерявший сознание на поле прямо во время матча с Финляндией, чувствует себя лучше.

Умер посол России в Замбии

Умер посол России в Замбии

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1