Путин заявил о попытках Запада разрушить стратегическое партнёрство России и Китая

Запад пытается разрушить стратегическое партнёрство между Россией и Китаем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.

"Мы можем видеть попытки разрушения отношений между Россией и Китаем. Мы видим, что эти попытки предпринимаются [в плоскости] практической политики", — сказал глава государства.

Сейчас Москва и Пекин достигли "беспрецедентно высокого" уровня доверия, а также сотрудничества во всех сферах, подчеркнул Путин. По его словам, РФ дорожит этим, как и КНР. "Мы не считаем, что Китай является для нас угрозой", — добавил глава государства.