НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин заявил о попытках Запада разрушить стратегическое партнёрство России и Китая

По словам президента, за последние десятилетия Москва и Пекин достигли высокого уровня доверия и сотрудничества. Этим дорожит и РФ, и КНР.

14 июня, 14:01
<p>Фото © ТАСС / Юрий Смитюк</p>

Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Запад пытается разрушить стратегическое партнёрство между Россией и Китаем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.

"Мы можем видеть попытки разрушения отношений между Россией и Китаем. Мы видим, что эти попытки предпринимаются [в плоскости] практической политики", — сказал глава государства.

Путин ответил на вопрос о преемнике, пообещав поддержать преданных России людей

Путин ответил на вопрос о преемнике, пообещав поддержать преданных России людей

Сейчас Москва и Пекин достигли "беспрецедентно высокого" уровня доверия, а также сотрудничества во всех сферах, подчеркнул Путин. По его словам, РФ дорожит этим, как и КНР. "Мы не считаем, что Китай является для нас угрозой", — добавил глава государства.

Также в ходе интервью российский лидер заявил, что после его ухода с поста президента в России ничего не обрушится. Сейчас, конечно, у РФ есть много проблем, но ситуация абсолютно не такая, как в 2000-х, отметил российский лидер. По его словам, на политической сцене могут появляться разные люди с разными взглядами, что в целом хорошо.

"У нас нет такого обычая — кого-либо убивать": Путин отверг версию о попытке ликвидации Навального

"У нас нет такого обычая — кого-либо убивать": Путин отверг версию о попытке ликвидации Навального

Напомним, это первое за три года интервью Путина американским СМИ. Ранее он назвал текущие отношения России и США худшими за последние годы. Российский лидер также перечислил главные составляющие международных отношений. Он подчеркнул, что в последние годы США в рамках сотрудничества с Россией не демонстрировали эти признаки. Кроме того, Путин не исключил, что разведка США действует против РФ в киберсфере. Президент РФ подчеркнул, что не боится подобных процессов. Глава государства напомнил, что Североатлантический альянс объявил киберпространство боевой территорией.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Путин рассказал об обеспечении интересов России

сегодня в 14:48

"Мы перебросили технику не к границам США": Путин посоветовал Вашингтону не волноваться по поводу учений армии РФ

сегодня в 14:04

В Минске заявили об отсутствии ответа от Польши и Ирландии на запрос по инциденту с лайнером Ryanair

сегодня в 14:29

Привитым от ковида европейцам разрешили свободные поездки внутри ЕС

сегодня в 14:58

Более 1200 журналистов запросили аккредитацию на саммит Путина и Байдена в Женеве

сегодня в 14:53

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1