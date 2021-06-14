Путин заявил о попытках Запада разрушить стратегическое партнёрство России и Китая
По словам президента, за последние десятилетия Москва и Пекин достигли высокого уровня доверия и сотрудничества. Этим дорожит и РФ, и КНР.
Фото © ТАСС / Юрий Смитюк
Запад пытается разрушить стратегическое партнёрство между Россией и Китаем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.
"Мы можем видеть попытки разрушения отношений между Россией и Китаем. Мы видим, что эти попытки предпринимаются [в плоскости] практической политики", — сказал глава государства.
Сейчас Москва и Пекин достигли "беспрецедентно высокого" уровня доверия, а также сотрудничества во всех сферах, подчеркнул Путин. По его словам, РФ дорожит этим, как и КНР. "Мы не считаем, что Китай является для нас угрозой", — добавил глава государства.
Также в ходе интервью российский лидер заявил, что после его ухода с поста президента в России ничего не обрушится. Сейчас, конечно, у РФ есть много проблем, но ситуация абсолютно не такая, как в 2000-х, отметил российский лидер. По его словам, на политической сцене могут появляться разные люди с разными взглядами, что в целом хорошо.
Напомним, это первое за три года интервью Путина американским СМИ. Ранее он назвал текущие отношения России и США худшими за последние годы. Российский лидер также перечислил главные составляющие международных отношений. Он подчеркнул, что в последние годы США в рамках сотрудничества с Россией не демонстрировали эти признаки. Кроме того, Путин не исключил, что разведка США действует против РФ в киберсфере. Президент РФ подчеркнул, что не боится подобных процессов. Глава государства напомнил, что Североатлантический альянс объявил киберпространство боевой территорией.
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