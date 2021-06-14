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Более 1200 журналистов запросили аккредитацию на саммит Путина и Байдена в Женеве

Глава подразделения коммуникаций и публичной дипломатии МИД Швейцарии Николя Бидо отметил, что событие вызвало глобальный интерес. Такого количества представителей СМИ в городе не было никогда, указал он.

14 июня, 14:53
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Более чем 1200 журналистов из 44 стран мира обратились в МИД Швейцарии с просьбой об аккредитации на саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, который состоится 16 июня в Женеве. Об этом ТАСС сообщил руководитель подразделения коммуникаций и публичной дипломатии швейцарского внешнеполитического ведомства Николя Бидо.

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"На настоящий момент об аккредитации попросили 1240 журналистов, которые прибывают из 44 стран. Саммит вызвал действительно глобальный интерес. Так много журналистов в Женеве не было никогда", — сказал дипломат.

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Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Как стало известно, мероприятие пройдёт на вилле "Ла Гранж". Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы США. Кроме того, для президента РФ это станет первой зарубежной поездкой за последние полтора года.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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