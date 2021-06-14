Более 1200 журналистов запросили аккредитацию на саммит Путина и Байдена в Женеве

Более чем 1200 журналистов из 44 стран мира обратились в МИД Швейцарии с просьбой об аккредитации на саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, который состоится 16 июня в Женеве. Об этом ТАСС сообщил руководитель подразделения коммуникаций и публичной дипломатии швейцарского внешнеполитического ведомства Николя Бидо.

"На настоящий момент об аккредитации попросили 1240 журналистов, которые прибывают из 44 стран. Саммит вызвал действительно глобальный интерес. Так много журналистов в Женеве не было никогда", — сказал дипломат.