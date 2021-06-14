В Минске заявили об отсутствии ответа от Польши и Ирландии на запрос по инциденту с лайнером Ryanair

По словам председателя СК Белоруссии Дмитрия Горы, республика заинтересована в поиске авторов сообщения о "минировании" "боинга" и настроена на международное сотрудничество по этому вопросу.