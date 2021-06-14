В Минске заявили об отсутствии ответа от Польши и Ирландии на запрос по инциденту с лайнером Ryanair
По словам председателя СК Белоруссии Дмитрия Горы, республика заинтересована в поиске авторов сообщения о "минировании" "боинга" и настроена на международное сотрудничество по этому вопросу.
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Минск не получил ответа от Польши и Ирландии на запрос о данных объективного контроля борта Ryanair, на котором летел сооснователь телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Об этом на пресс-конференции, организованной МИД республики для обсуждения ситуации с экстренной посадкой "боинга" в белорусской столице, заявил глава департамента по авиации Артём Сикорский.
"1 июня мы обратились с просьбой предоставить данные объективного контроля в Польшу — страну регистрации воздушного судна — и в Ирландию, страну — эксплуатанта самолёта. Ответа мы до сих пор не получили", — сказал Сикорский.
Вместе с тем председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора в ходе конференции сообщил, что Минск заинтересован в обнаружении авторов сообщения о "минировании" самолёта Ryanair и настроен на международное сотрудничество по этому вопросу.
"Мы заинтересованы найти человека или лиц, которые направили сообщение о минировании и были заинтересованы в том, чтобы произошло то, что произошло. Будем очень признательны за международное сотрудничество", — сказал Гора, отметив, что на данный момент сотрудничество "оставляет желать лучшего".
Командующий Военно-воздушными силами и Войсками противовоздушной обороны Белоруссии Игорь Голуб, в свою очередь, указал, что истребителю Миг-29, сопровождавшему "боинг" Ryanair до вынужденной посадки в Минске, была поставлена задача прикрыть столицу республики от возможного акта терроризма. По словам военного, истребитель подняли в воздух для осуществления контроля маршрута пути, который был задан диспетчером. Кроме прочего, в случае выхода из строя передатчика на борту пассажирского лайнера истребитель должен был предоставить ему радиосвязь.
"Самым главным было прикрыть от акта воздушного терроризма город-герой Минск", — подчеркнул Голуб, добавив, что факт отсутствия перехвата самолёта Ryanair также признали его коллеги из сопредельных стран.
Ранее Лайф сообщал о наличии расшифровки переговоров диспетчера в Минске с пилотом самолёта Ryanair. Между первым сообщением из столичной воздушной гавани и решением об экстренной посадке самолёта из-за минирования прошло 28 минут.
Напомним, 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился один из основателей телеграм-канала NEXTA и главный редактор также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан. В то же время информация об угрозе взрыва не подтвердилась.
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