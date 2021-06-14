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Упавшего с электросамоката мэра Кисловодска доставили на лечение в Москву

51-летний Александр Курбатов до сих пор находится в искусственной коме. Медики оценивают его состояние как стабильно тяжёлое.

14 июня, 15:06
<p>Александр Курбатов. Фото © ТАСС / Антон Подгайко</p>

Александр Курбатов. Фото © ТАСС / Антон Подгайко

В НИИ имени Бурденко доставили упавшего с электросамоката мэра Кисловодска Александра Курбатова. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в сториз в "Инстаграме".

"Транспортировка в Москву прошла успешно. Необходимости во второй операции сейчас нет, врачи наблюдают", — сказано в тексте сообщения.

Появилось фото с места падения мэра Кисловодска с электросамоката

Появилось фото с места падения мэра Кисловодска с электросамоката

Отмечается, что пострадавший 51-летний градоначальник до сих пор находится в искусственной коме. Медики оценивают его состояние как стабильно тяжёлое.

Напомним, несчастный случай произошёл с мэром Кисловодска Александром Курбатовым 12 июня. Он неудачно упал с электросамоката. Его экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии. Врачи провели операцию.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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