Упавшего с электросамоката мэра Кисловодска доставили на лечение в Москву
51-летний Александр Курбатов до сих пор находится в искусственной коме. Медики оценивают его состояние как стабильно тяжёлое.
Александр Курбатов. Фото © ТАСС / Антон Подгайко
В НИИ имени Бурденко доставили упавшего с электросамоката мэра Кисловодска Александра Курбатова. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в сториз в "Инстаграме".
"Транспортировка в Москву прошла успешно. Необходимости во второй операции сейчас нет, врачи наблюдают", — сказано в тексте сообщения.
Отмечается, что пострадавший 51-летний градоначальник до сих пор находится в искусственной коме. Медики оценивают его состояние как стабильно тяжёлое.
Напомним, несчастный случай произошёл с мэром Кисловодска Александром Курбатовым 12 июня. Он неудачно упал с электросамоката. Его экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии. Врачи провели операцию.
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