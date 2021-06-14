Упавшего с электросамоката мэра Кисловодска доставили на лечение в Москву

В НИИ имени Бурденко доставили упавшего с электросамоката мэра Кисловодска Александра Курбатова. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в сториз в "Инстаграме".

"Транспортировка в Москву прошла успешно. Необходимости во второй операции сейчас нет, врачи наблюдают", — сказано в тексте сообщения.

Отмечается, что пострадавший 51-летний градоначальник до сих пор находится в искусственной коме. Медики оценивают его состояние как стабильно тяжёлое.