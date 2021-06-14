Привитым от ковида европейцам разрешили свободные поездки внутри ЕС

Совет Евросоюза утвердил решение о снятии ограничений на поездки внутри ЕС для обладателей сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом говорится в распространённом заявлении.

"Цифровой сертификат ЕС на CoViD-19 — символ того, что олицетворяет Европа. Европа, которая не дрогнет перед испытанием. Европа, которая объединяется и растёт, когда сталкивается с проблемами", — указано в пресс-релизе.

Отмечается, что вакцинированные и переболевшие CoViD-19 могут не сдавать ПЦР-тесты и не сидеть на карантине. При этом выздоровевшие владельцы так называемых зелёных паспортов должны подтвердить, что с момента получения положительного теста прошло менее 180 дней.

Добавим, что официально сертификаты о вакцинации заработают на территории Евросоюза с 1 июля.