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Привитым от ковида европейцам разрешили свободные поездки внутри ЕС

Обладатели сертификата о вакцинации не обязаны проходить тестирование или карантин. При этом выздоровевшие владельцы так называемых зелёных паспортов должны подтвердить, что с момента получения положительного теста прошло не более 180 дней.

14 июня, 14:58

Фото © Pixabay

Совет Евросоюза утвердил решение о снятии ограничений на поездки внутри ЕС для обладателей сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом говорится в распространённом заявлении.

"Цифровой сертификат ЕС на CoViD-19 — символ того, что олицетворяет Европа. Европа, которая не дрогнет перед испытанием. Европа, которая объединяется и растёт, когда сталкивается с проблемами", — указано в пресс-релизе.

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Отмечается, что вакцинированные и переболевшие CoViD-19 могут не сдавать ПЦР-тесты и не сидеть на карантине. При этом выздоровевшие владельцы так называемых зелёных паспортов должны подтвердить, что с момента получения положительного теста прошло менее 180 дней.

Добавим, что официально сертификаты о вакцинации заработают на территории Евросоюза с 1 июля.

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Напомним, что в Евросоюзе внедрение сертификатов о вакцинации было принято после четырёх раундов переговоров. Окончательно утвердить его могут в начале июня в ходе пленарной сессии. Представлен проект коронавирусных электронных сертификатов, известных как "зелёные паспорта", был 17 марта этого года Европейской комиссией. Документ позволит европейцам путешествовать без каких-либо ограничений.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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