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"Волшебно алогичное словоблудие": Захарова оценила призыв НАТО исключить США и Чехию из списка недружественных стран

Официальный представитель МИД РФ отметила, что альянсу пора определиться и либо прекращать "придумывать истории" и вводить санкции, либо не удивляться присутствию в подобных перечнях.

14 июня, 16:52
<p>Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала призыв НАТО исключить США и Чехию из списка недружественных стран. Дипломат задалась вопросом, можно ли интерпретировать эти слова в качестве заявления о желании альянса дружить.

"Логика-то очевидная: раз просят исключить самих себя из списка недружественных, значит, хотят считаться дружественными. И это несмотря на наше "безответственное и опасное", с их непоколебимой точки зрения, поведение?" — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Дипломат отметила, что Западу пора определиться: либо прекратить выдумывать истории про "Петрова и Боширова", на основании которых вводятся ограничительные меры, либо не удивляться присутствию некоторых государств в перечнях недружественных стран.

В МИД РФ назвали условие исключения Америки из списка недружественных стран

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Официальному представителю МИД РФ также стало интересно, кто придумывает НАТО это "волшебно алогичное словоблудие".

Напомним, в середине мая Правительство России утвердило перечень недружественных стран, в него вошли США и Чехия. Согласно документу, отныне чешская дипмиссия может заключать трудовые договоры с 19 физлицами в России, а Соединённые Штаты — ни с кем. Позже в Кремле объяснили, что ограниченность списка недружественных зарубежных государств ещё раз говорит о готовности РФ к диалогу.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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