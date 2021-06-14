Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала призыв НАТО исключить США и Чехию из списка недружественных стран. Дипломат задалась вопросом, можно ли интерпретировать эти слова в качестве заявления о желании альянса дружить.

"Логика-то очевидная: раз просят исключить самих себя из списка недружественных, значит, хотят считаться дружественными. И это несмотря на наше "безответственное и опасное", с их непоколебимой точки зрения, поведение?" — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Дипломат отметила, что Западу пора определиться: либо прекратить выдумывать истории про "Петрова и Боширова", на основании которых вводятся ограничительные меры, либо не удивляться присутствию некоторых государств в перечнях недружественных стран.

Официальному представителю МИД РФ также стало интересно, кто придумывает НАТО это "волшебно алогичное словоблудие".