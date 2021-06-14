"Волшебно алогичное словоблудие": Захарова оценила призыв НАТО исключить США и Чехию из списка недружественных стран
Официальный представитель МИД РФ отметила, что альянсу пора определиться и либо прекращать "придумывать истории" и вводить санкции, либо не удивляться присутствию в подобных перечнях.
Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала призыв НАТО исключить США и Чехию из списка недружественных стран. Дипломат задалась вопросом, можно ли интерпретировать эти слова в качестве заявления о желании альянса дружить.
"Логика-то очевидная: раз просят исключить самих себя из списка недружественных, значит, хотят считаться дружественными. И это несмотря на наше "безответственное и опасное", с их непоколебимой точки зрения, поведение?" — написала Захарова в своём телеграм-канале.
Дипломат отметила, что Западу пора определиться: либо прекратить выдумывать истории про "Петрова и Боширова", на основании которых вводятся ограничительные меры, либо не удивляться присутствию некоторых государств в перечнях недружественных стран.
Официальному представителю МИД РФ также стало интересно, кто придумывает НАТО это "волшебно алогичное словоблудие".
Напомним, в середине мая Правительство России утвердило перечень недружественных стран, в него вошли США и Чехия. Согласно документу, отныне чешская дипмиссия может заключать трудовые договоры с 19 физлицами в России, а Соединённые Штаты — ни с кем. Позже в Кремле объяснили, что ограниченность списка недружественных зарубежных государств ещё раз говорит о готовности РФ к диалогу.
Комментариев: 0