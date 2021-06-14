В НАТО призвали Россию исключить США и Чехию из списка недружественных стран

Североатлантический альянс призвал Россию исключить США и Чехию из списка недружественных стран. Об этом говорится в заявлении альянса по итогам саммита, который прошёл сегодня в Брюсселе.

"Мы призываем Россию аннулировать определение Чешской Республики и Соединённых Штатов как "недружественных стран" и воздержаться от любых других шагов, несовместимых с Венской конвенцией о дипломатических сношениях", — подчёркивается в документе.

Напомним, в середине мая Правительство России утвердило перечень недружественных стран, в него вошли США и Чехия. Согласно документу, отныне чешская дипмиссия может заключать трудовые договоры с 19 физлицами в России, а Соединённые Штаты — ни с кем. Позже в Кремле объяснили, что ограниченность списка недружественных зарубежных государств ещё раз говорит о готовности РФ к диалогу.