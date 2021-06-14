В НАТО подтвердили право Украины и Грузии на членство в альянсе

В НАТО подтвердили решение относительно вхождения Украины и Грузии в альянс в будущем. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита организации, прошедшего сегодня в Брюсселе.

"Мы подтверждаем решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом альянса с Планом действий по членству в качестве неотъемлемой части этого процесса. Мы подтверждаем все части этого решения, а также последующих решений, включая то, что каждый партнёр будет оцениваться по своим собственным достоинствам", — отмечается в заявлении.

Кроме того, согласно документу, НАТО твёрдо поддерживает право Украины самостоятельно определять своё будущее и курс внешней политики без вмешательства извне. В заявлении также подтверждается аналогичное решение, принятое в отношении Грузии.