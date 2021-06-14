Путин назвал "вопросом третьестепенного значения" защиту после президентства

Президент РФ Владимир Путин не задумывается о защите после ухода с поста главы государства. Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC.

Журналист NBC напомнил о ситуации с первым президентом России Борисом Ельциным, которому Владимир Путин "предложил такую защиту". Как заметил российский лидер, он вообще не думает об этом, для него главное — судьба страны и народа.

"Я даже не думаю об этом, это вопросы вообще третьестепенного значения. Самое главное — это судьба страны и её народа", — подчеркнул Путин.