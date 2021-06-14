Путин назвал "вопросом третьестепенного значения" защиту после президентства
Российского лидера в первую очередь волнует судьба страны и народа. Как отметил Путин, с приходом нового главы государства в РФ ничего не рухнет.
Фото © ТАСС / Максим Блинов / Пресс-служба Президента РФ
Президент РФ Владимир Путин не задумывается о защите после ухода с поста главы государства. Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC.
Журналист NBC напомнил о ситуации с первым президентом России Борисом Ельциным, которому Владимир Путин "предложил такую защиту". Как заметил российский лидер, он вообще не думает об этом, для него главное — судьба страны и народа.
"Я даже не думаю об этом, это вопросы вообще третьестепенного значения. Самое главное — это судьба страны и её народа", — подчеркнул Путин.
Владимир Путин ранее заявил, что с приходом нового главы государства в России ничего не рухнет. На политической сцене страны могут появляться разные люди с разными взглядами, что в целом хорошо, полагает президент.
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