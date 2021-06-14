Лобода впервые прокомментировала уход продюсера Крапивиной, которой уже нашла замену

Известная певица Светлана Лобода впервые прокомментировала уход своего продюсера Нателлы Крапивиной, которая на прошлой неделе стала героиней нашумевшего скандала с поп-королём Филиппом Киркоровым.

"Я сожалею о решении Нателлы уйти из проекта, но с уважением принимаю его. Наше сотрудничество в течение 11 лет — это не то, что можно выбросить из памяти, забыть. Я благодарна Нателле за всё, что было за эти годы, и я хочу сказать, что она была и остаётся частью моей семьи. И так будет всегда", — написала Лобода в "Инстаграме".

Певица заявила, что больше у неё не будет продюсеров, а организацией выступлений займутся два человека, один из которых Табриз Шахиди — главный организатор корпоративов со звёздами и концертный директор двух десятков артистов — от Леонида Якубовича до Земфиры.

Как отмечает kp.ru, этот творческий союз имеет все шансы на коммерческий успех. Так, Лобода уже повысила расценки на частные вечеринки, теперь её выступление на празднике, которое, как правило, длится не дольше 40 минут, обойдётся в 8,7 миллиона рублей (или 100 тысяч евро). Отмечается, что несколько месяцев назад эта сумма была меньше на пару миллионов, а теперь певица вошла в топ-5 самых дорогих артистов на корпоратив в России, где первое место принадлежит Алле Пугачёвой (350 тысяч евро, или 31,5 млн рублей).