Меркель призвала НАТО к сдерживанию и диалогу с Россией
Канцлер ФРГ также отметила, что РФ, к сожалению, не рассматривает альянс в качестве партнёра, поэтому Западу следует обороняться, но в то же время быть готовым к переговорам.
Ангела Меркель. Фото © ТАСС / ЕРА
Странам Североатлантического альянса одновременно необходимо быть готовыми как к сдерживанию России, так и к диалогу с Москвой. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
"С одной стороны — сдерживание и самооборона, с другой стороны — важна готовность к переговорам", — сказала политик по итогам саммита НАТО в Брюсселе.
Меркель также отметила, что Россия, к сожалению, не рассматривает альянс в качестве партнёра, поэтому Западу следует обороняться, но в то же время быть готовым к переговорам.
Ранее Лайф рассказывал, что лидеры стран НАТО на саммите организации планировали провести консультацию с президентом США Джо Байденом в преддверии его встречи с главой России Владимиром Путиным. Ожидается, что они подтвердят поддержку концепции отношений с Москвой, которая совмещает диалог и сдерживание.
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