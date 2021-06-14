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Меркель призвала НАТО к сдерживанию и диалогу с Россией

Канцлер ФРГ также отметила, что РФ, к сожалению, не рассматривает альянс в качестве партнёра, поэтому Западу следует обороняться, но в то же время быть готовым к переговорам.

14 июня, 15:44
<p>Ангела Меркель. Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Ангела Меркель. Фото © ТАСС / ЕРА

Странам Североатлантического альянса одновременно необходимо быть готовыми как к сдерживанию России, так и к диалогу с Москвой. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"С одной стороны — сдерживание и самооборона, с другой стороны — важна готовность к переговорам", сказала политик по итогам саммита НАТО в Брюсселе.

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Меркель также отметила, что Россия, к сожалению, не рассматривает альянс в качестве партнёра, поэтому Западу следует обороняться, но в то же время быть готовым к переговорам.

Ранее Лайф рассказывал, что лидеры стран НАТО на саммите организации планировали провести консультацию с президентом США Джо Байденом в преддверии его встречи с главой России Владимиром Путиным. Ожидается, что они подтвердят поддержку концепции отношений с Москвой, которая совмещает диалог и сдерживание.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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