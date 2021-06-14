Меркель призвала НАТО к сдерживанию и диалогу с Россией

Странам Североатлантического альянса одновременно необходимо быть готовыми как к сдерживанию России, так и к диалогу с Москвой. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"С одной стороны — сдерживание и самооборона, с другой стороны — важна готовность к переговорам", — сказала политик по итогам саммита НАТО в Брюсселе.

Меркель также отметила, что Россия, к сожалению, не рассматривает альянс в качестве партнёра, поэтому Западу следует обороняться, но в то же время быть готовым к переговорам.