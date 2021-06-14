НАТО намерено создать центр инноваций в области гражданской и военной обороны

Североатлантический альянс намерен создать центр разработки новых технологий. Об этом говорится в заявлении НАТО, распространённом по итогам саммита в Брюсселе. Стороны договорились содействовать технологическому сотрудничеству, оперативной совместимости, поощрять разработку и принятие технологических решений для удовлетворения потребностей.

"С этой целью мы запустим центр инноваций в области гражданской и военной обороны", — сказано в пресс-релизе.