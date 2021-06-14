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НАТО намерено создать центр инноваций в области гражданской и военной обороны

Отмечается, что страны – участницы альянса договорились о сотрудничестве между союзниками и содействии оперативной совместимости.

14 июня, 15:35
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Североатлантический альянс намерен создать центр разработки новых технологий. Об этом говорится в заявлении НАТО, распространённом по итогам саммита в Брюсселе. Стороны договорились содействовать технологическому сотрудничеству, оперативной совместимости, поощрять разработку и принятие технологических решений для удовлетворения потребностей.

"С этой целью мы запустим центр инноваций в области гражданской и военной обороны", — сказано в пресс-релизе.

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Ранее Лайф рассказывал, что лидеры стран НАТО на саммите организации планировали провести консультацию с президентом США Джо Байденом в преддверии его встречи с главой России Владимиром Путиным. Ожидается, что они подтвердят поддержку концепции отношений с Москвой, которая совмещает диалог и сдерживание.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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